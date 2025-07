​El Alpine le falló a Colapinto en Gran Bretaña 

Franco Colapinto tuvo un domingo que deberá olvidar pronto en el Gran Premio de Gran Bretaña, luego de que un problema en la transmisión de su Alpine lo obligara a retirar el monoplaza antes de la largada sin ni siquiera poder iniciar la carrera. Más allá de la desazón del argentino, Silverstone entregó un gran espectáculo, que consagró al McLaren de Lando Norris con la victoria pero que celebró especialmente el primer podio en la Fórmula 1 del histórico piloto Nico Hulkenberg, quien había largado 19º y finalizó tercero con Sauber.

Por primera vez en su regreso a la Máxima de este año, Colapinto no pudo ni siquiera competir este domingo, otra vez aquejado por los problemas de su A525, que ya acumula varios episodios en esta temporada. El argentino iba a largar desde boxes luego de que cambiaran la unidad de potencia en la previa al Gran Premio británico. Pero eso no sucedió. El Alpine no llegó ni siquiera a encarar la calle de boxes: quedó clavado en la salida de su garage y se empezó a percibir la frustración del piloto nacional al ver que no lograba hacer mover a su monoplaza. Por el radio, incluso, se oyó al pilarense decir que le estaba pasando lo mismo que había vivido en Barcelona, en referencia a aquel episodio en el cual su Alpine se detuvo en plena clasificación también por una falla en la transmisión. Poco después, cuando quedó claro que no había ya nada más por hacer, se lo escuchó completamente acongojado y lamentándose de no poder entrar en acción en Silverstone.

https://twitter.com/AlpineF1Team/status/1941910088949645795

“Estoy triste, un poco frustrado porque haya terminado así el fin de semana. Tenía muchas ganas de que llegara la carrera, así que fue decepcionante no poder salir a intentar compensar el resultado de ayer (por el sábado) en condiciones que abrieron muchas oportunidades. Como piloto, en días como estos uno quiere estar ahí afuera y, como hemos visto con los demás pilotos que salían más atrás, había posibilidades de avanzar mucho”, fue el balance vertido por el argentino. Ese horizonte de oportunidades mencionado por el pilarense fue el que aprovechó su compañero Pierre Gasly, quien largó octavo y finalizó sexto, sumando ocho puntos para Alpine, que no puntuaba desde Barcelona, hace tres fechas.

El relanzamiento que definió la carrera

Más allá de lo ocurrido con el argentino, el Gran Premio de Gran Bretaña entregó una competencia muy entretenida. El clima jugó su parte fundamental –con una lluvia que forzó intervenciones del auto de seguridad y que hizo sufrir a varios pilotos– en una carrera que dio lugar a lindas luchas deportivas y a variadas estrategias rumbo a boxes. Max Verstappen –que había hecho la pole el sábado– solo aguantó ocho vueltas la punta del pelotón y fue superado por el líder del campeonato, Oscar Piastri. Pero el ganador empezó a delinearse con el ingreso del auto de seguridad tras un golpazo de Isack Hadjar que supuso el abandono del francés.

https://twitter.com/F1/status/1941873345005269036

En la vuelta 21, cuando se relanzó la competencia, llegarían dos maniobras decisivas. La primera ocurrió cuando Piastri frenó súbitamente y obligó a Verstappen a desafiar sus reflejos para que su Red Bull no se llevara por delante al McLaren; por aquella frenada, el australiano fue penalizado con +10 segundos que condenaron sus posibilidades de triunfo. La segunda maniobra ocurrió solo unos segundos después, cuando el neerlandés perdió el control al encarar la primera curva tras el relanzamiento y su Red Bull hizo un semi-trompo que lo dejó en la décima posición. Allí se definió el triunfo de Norris, quien terminó registrando un tiempo de 1h37m15s735 para llevarse su cuarta victoria del año y la primera en el Gran Premio británico y para quedar a ocho puntos de la cima del campeonato de pilotos.

El podio que todos celebraron

Silverstone entregó, además, una alegría que disfrutaron todos los amantes de la Máxima. Fue cuando Nico Hulkenberg, que había largado 19º, cruzó la bandera a cuadros tercero al mando de su Sauber y cristalizó el primer podio de su historia de 15 años (239 carreras) en la Fórmula 1. Aunque la alegría se empañó un poco cuando ni Norris ni Piastri acompañaron el festejo de Hulkenberg bañándolo de champagne en la clásica escena de los festejos del podio, nada pudo borrar la sonrisa del alemán en su día más feliz en el Gran Circo, ese que edificó cariñosamente en las últimas carreras, puntuando en España, Canadá, Austria y Gran Bretaña luego de largar desde posiciones no puntuables.

https://twitter.com/F1/status/1941891478361428074

La escena más linda del día –una que además evidenció la felicidad compartida por toda la comunidad de la categoría– fue aquella que mostró a integrantes de Mercedes visitando las instalaciones en el paddock de Sauber, escudería que, desacostumbrada a los festejos y victorias, no tenía champagne para celebrar a su piloto, y recibió del equipo alemán las botellas con las que celebró el podio de Hulkenberg. “Gracias, Mercedes. Todo el mundo es fan del equipo Sauber en estos momentos”, escribieron desde sus redes sociales, con un video en el que dos trabajadoras, una de cada escudería, se fundían en un abrazo que celebraba la victoria del gran piloto alemán en su día más feliz en la Fórmula 1.

https://twitter.com/stakef1team_ks/status/1941906580636582340