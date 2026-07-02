​El adiós de Cavani de Boca: “Jamás me voy a arrepentir de haber venido” 

Es oficial. Edinson Cavani firmó este miércoles la rescisión de su contrato con Boca después de tres años con más malas que buenas, con lesiones que fueron su condena y apenas le permitieron jugar en el último año. Así el Matador cerró un ciclo que había arrancado con ilusión y se fue apagando.

Sin embargo, en su despedida , el uruguayo subió un emotivo video en sus redes. En el campo de juego de la Bombonera, Cavani comenzó resaltando que “jamás me voy a arrepentir de haber tomado la decisión de venir en aquel 2023, cuando firmé para cumplir ese deseo que tenía de jugar acá”. También, recordando esos inicios, agregó: “Después, cuando empecé a conocer este mundo, el famoso mundo Boca , sentí que esa forma de vida me daba aún más motivos para prepararme y dar el 100% cada partido”.

Luego, sigue repasando lo que fue su estadía en el Xeneize, que comenzó “de manera mágica , muchas veces sintiendo y viviendo momentos que uno desea que el tiempo se pare para seguir disfrutando”, y resaltó que después le tocó atravesar “momentos difíciles, aquellos de los que no me imaginaba vivir y que me alejaban un poco de poder dejar una huella en este hermoso e inmenso club”, se sinceró.

Edinson Cavani, en el entrenamiento de Boca. Edinson Cavani, en el entrenamiento de Boca.

Es así que reconoció que ” hoy me toca enfrentar una situación que realmente pensaba que no iba a ser tan difícil como lo fue. Incluso llegando a dejarme ya ni siquiera con la posibilidad de competir junto a mis compañeros. Una de las tristezas más grandes que me tocó vivir en mi carrera y que me tuvo al margen este último tiempo”, agregó con respecto a las constantes molestias que sufrió en la zona lumbar.

De todos modos, Cavani eligió quedarse con los buenos momentos porque “﻿como me enseñó un entrenador que tuve, el camino es la recompensa. Y el camino fue hermoso. Hoy, ese famoso mundo Boca tiene seis hinchas más que van a desear siempre que a Boca le vaya muy bien”, dijo en referencia a su familia.

Por último, cerró agradeciéndole “a toda la gente que hizo posible que pudiera cumplir ese deseo que tenía de jugar acá. A toda la 12 y la gente que nos empujaba a dar cada vez más y sentir lo que se siente dentro de esta cancha. Le agradezco a todo el mundo Boca. No voy a dejar de desearles siempre lo mejor y acompañarlos de donde me toque, siempre. Un beso muy grande”, culminó Cavani en lo que son sus últimas imágenes en la Bombonera siendo jugador de Boca.

Un final que no fue el esperado

El uruguayo de 39 años hizo 28 goles en 81 partidos desde su llegada a mediados de 2023, de los cuales 20 y 39 fueron en 2024, su buen año con la camiseta xeneize. Antes y después, lo suyo quedó en deuda. En ese arranque con poco aporte en la Copa Libertadores -salvo por un gol al Palmeiras en las semifinales- y un cierre sin poder meterse en el equipo por los problemas lumbares.

En 2026, apenas pudo jugar dos partidos en febrero, ante Platense y Racing, y luego no pudo recuperarse pese a dos bloqueos que se realizó en la zona lumbar.

Cavani y Paredes. Cavani y Paredes.

Cavani quería seguir en Boca, intentando recuperarse y despedirse de mejor manera, pero la llegada del Vasco Arruabarrena aceleró el desenlace, porque se acabó eso de tener futbolistas en el plantel que no juegan. Y así, Edi se sumó a una lista de borrados con Ander Herrera, Janson, Martegani, Barinaga, Weigandt, Orsini, Ramírez, Saracchi, Mauricio Benítez y Ariel Molas.

Esta desvinculación no quiere el Matador que sea el final de su carrera. Su intención sigue siendo recuperarse y terminar de otra forma. Y Danubio, el club uruguayo donde arrancó, ya le abrió las puertas.

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