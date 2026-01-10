​El 11 de River que piensa Gallardo para el primer partido del 2026 

Mientras River transita sus últimas horas en San Martín de los Andes antes de volar, el domingo por la mañana rumbo a Montevideo, Marcelo Gallardo se toma un momento para pensar. Con ocho días intensos de preparación en el Sur, sumados a todo lo que viene evaluando desde el inicio de la pretemporada el 20/12 en el Camp, el DT imagina nombres y empieza a darle forma al primer once del 2026, que el mismo domingo desde las 21 se enfrentará a Millonarios, en el Gran Parque Central, por primera prueba futbolística del año.

La decisión de exigir al plantel con una carga física elevada durante estos días en el Sur hizo que, hasta el momento, Marcelo Gallardo no haya podido realizar una práctica formal de fútbol ni parar un equipo. Por eso, el once que comienza a perfilarse, puertas adentro y desde el laboratorio, contiene incógnitas y varios asteriscos a tener en cuenta.

La pretemporada de River en el Sur. Foto: prensa River La pretemporada de River en el Sur. Foto: prensa River

El primero de esos ítems, aparece bajo los tres palos: Santiago Beltrán, arquero de 21 años, tendrá una chance tan grande como inesperada de disputar su segundo partido en Primera, producto de un contexto particular. La lesión de Franco Armani en plena pretemporada (desgarro en el gemelo derecho), el proceso de recuperación que Ezequiel Centurión atraviesa por la fractura de su muñeca derecha y la salida de Jeremías Ledesma a Rosario Central abrieron el escenario para que el joven arquero goce de otra chance como la que tuvo en julio de 2024 cuando, curiosamente, atajó también en un amistoso contra Millonarios.

Santiago Beltrán atajará ante Millonarios (Prensa River). Santiago Beltrán atajará ante Millonarios (Prensa River).

Una de las incógnitas a despejar aparece en el lateral izquierdo, ya que Marcos Acuña arrastra un traumatismo en el dedo gordo de su pie izquierdo y debió trabajar de manera diferenciada en varias prácticas. Ese contexto abre un abanico de alternativas: si bien Matías Viña, flamante incorporación, concentra todas las miradas, la escasa cantidad de entrenamientos junto al grupo podría postergar su debut.

Por ende, Matías Galarza -quien fue probado como lateral en varios ejercicios tácticos- asoma como candidato, al igual que el versátil Juan Portillo, mientras que incluso podría abrirse una ventana para que Facundo González, juvenil del club, tenga minutos.

River continúa trabajando en San Martin de los Andes. Prensa River River continúa trabajando en San Martin de los Andes. Prensa River

La principal novedad en el mediocampo pasaría por F austo Vera, primer refuerzo y ya con varias semanas de trabajo encima, quien se perfila como volante central. A su izquierda aparece Galoppo y, por el costado derecho del medio, se abre otra incógnita: Gallardo podría inclinarse por Kevin Castaño o empezar a darle lugar a Aníbal Moreno. Resta saber si el DT se decide por mandarlo de arranque o si lo reserva para el partido ante Peñarol, el 17 a las 22.

Aníbal Moreno en acción. Prensa River. Aníbal Moreno en acción. Prensa River.

En el frente de ataque, la novedad pasa por Maxi Salas, quien en principio podría mirar el primer amistoso en el banco. Así, Driussi se perfila como el referente de área, acompañado por Juanfer y Colidio, que se moverían por los costados. Sin embargo, al ser partidos de preparación, se prevé que el DT haga varios cambios para probar.

Driussi y Salas en acción. Foto: prensa River Driussi y Salas en acción. Foto: prensa River

S. Beltrán, Montiel, M. Quarta, Rivero, Viña o Galarza o Portillo; Castaño o Moreno, Vera, Galoppo; Quintero, Driussi y Colidio.

