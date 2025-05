​EE.UU le rechazó la visa a Ayrton Costa y no jugaría el Mundial de Clubes 

Las autoridades migratorias de los Estados Unidos volvieron a negarle la visa al defensor de Boca Ayrton Costa para jugar el próximo Mundial de Clubes por lo que su participación en el torneo está casi descartada. Costa arrastra una situación judicial particular que en 2023 ya le había impedido sumarse a una gira de Independiente por ese país. Ahora que juega en Boca, volvió a presentar la solicitud y el gobierno estadounidense se la rechazó por segunda vez.

Costa fue beneficiado con una probation por una causa de robo calificado ocurrido en 2018, en la que estuvo involucrado junto a su hermano. Aunque no fue condenado ni llegó a instancia de juicio, esa condición pesa en los controles migratorios. Además, figura como supuesto encubridor en un expediente más delicado: un femicidio en el que su hermano es el principal acusado. Esa acumulación de antecedentes bastó para que Estados Unidos volviera a impedirle el ingreso.

Boca, consciente del riesgo desde que lo contrató, ya inició gestiones con FIFA para lograr un permiso de trabajo temporario que le permita jugar. La esperanza está puesta en que ese permiso sea evaluado como parte de un evento puntual, con fechas delimitadas. Sin embargo, la decisión final está en manos del Departamento de Estado norteamericano, y no hay plazos garantizados para una resolución favorable.

La situación de Costa parece comprometida por varios motivos. Primero, porque ya le rechazaron dos pedidos y segundo, porque el cambio de gobierno de Estados Unidos ha hecho que la política migratoria sea muchísimo más dura y no hay razones para pensar en una excepción, por más que Costa sea un jugador de fútbol. Ni siquiera la FIFA le garantiza a Boca que Estados Unidos pueda abrir la puerta.

La recuperación de Nicolás Figal y Cristian Lema y la polifuncionalidad de Rodrigo Battaglia y la presencia del juvenil Luciano Di Lollo ofrecen variantes para no dejar desprotegido el puesto. Pero la baja de Costa altera los planes boquenses por lo que no se descarta la contratación de un nuevo marcador central para el caso que la situación no se destrabe. Boca debutará en el Mundial el 16 de junio enfrentando a Benfica de Portugal.