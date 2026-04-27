​Duro golpe para Domínguez: Flamengo goleó 4 a 0 a Atlético Mineiro 

Duro golpe para Eduardo Domínguez en el Atlético Mineiro: el Galo perdió 4 a 0 ante Flamengo, de local, y hay muy mal clima alrededor del equipo de Belo Horizonte, aunque por ahora los principales reclamos de la torcida fueron para los propietarios del club. Los jugadores también: “No tienen vergüenza”, les gritaron al final..

Además, todo empezó con mal clima. Poco antes del partido, se supo que no iba a jugar la estrella del equipo, Hulk. ¿Qué pasó? Se supo que el delantero está en negociaciones con otro equipo de la Serie A del Brasileirao. Por reglamento, para cambiar de club en plena competencia, no se puede jugar 13 partidos, y el atacante ya acumulaba 12.

Gol de Gonzalo Plata con Flamengo. Gol de Gonzalo Plata con Flamengo.

Pedro (2), el ecuatoriano Gonzalo Plata y el uruguayo Giorgian de Arrascaeta marcaron los goles del equipo carioca, que contó con el arquero Agustín Rossi de titular. Ya en el primer tiempo, el 3 a 0 sentenció la resistencia del Atlético Mineiro. Hubo muy buenas elaboraciones colectivas del Fla, como el último gol a través de Pedro.

Tomás Cuello fue titular en el Galo y Domínguez lo sacó. No pudo finalizar bien ninguno de sus ataques, aunque el argentino no desentonó dentro de una muy mala respuesta general ante un Flamengo que consiguió su cuarta victoria en fila.

Flamengo se potenció anímica y futbolísticamente antes de enfrentar a Estudiantes, precisamente el anterior equipo de Domínguez, el próximo miércoles por la Copa Libertadores, en Uno.

Atlético Mineiro tiene 14 puntos en 13 fechas, los mismos que Inter de Porto Alegre y Santos. El Peixe hoy descendería. Por lo tanto, hay fuerte presión para el Barba, que dejó al Pincha pese a que tenía contrato vigente porque lo llamaron del Galo.

Recordar: en Brasil pierden la categoría los últimos cuatro del campeonato y jamás la dirigencia se plantea anular los descensos en plena competencia.

El argentino Cuello ante Flamengo. El argentino Cuello ante Flamengo.

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