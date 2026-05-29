​Dura sanción a un técnico de handball por golpear a un jugador menor de edad 

El handball argentino volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que el Tribunal de Ética de la Confederación Argentina de Handball (CAH) sancionara por tres años a Juan Tiki Jung, entrenador de Luján, tras un violento episodio ocurrido durante un torneo Nacional de Menores.

La situación se dio en abril, durante un partido frente a Sedalo, cuando un video comenzó a viralizarse entre los hinchas de la disciplina. En las imágenes se observa cómo el DT se acerca a uno de sus jugadores, el arquero del equipo, que estaba protestando con los árbitros, y le da un golpe en la cabeza para que dejara de reclamar y regresara junto al resto de sus compañeros.

El comunicado de Luján en defensa de su entrenador tras la polémica. El comunicado de Luján en defensa de su entrenador tras la polémica.

La repercusión del episodio fue inmediata y generó fuertes críticas en redes sociales y dentro del ambiente del handball. Sin embargo, desde el club Luján respaldaron públicamente al entrenador mediante un comunicado en el que intentaron explicar lo sucedido.

“Sin buscar excusas y asumiendo siempre nuestra responsabilidad, consideramos aclarar que el video ha sido difundido de forma parcial, fuera de contexto y con clara intencionalidad que distorsiona la realidad”, expresó la institución cuando el caso tomó estado público.

En las últimas horas trascendió la resolución del Tribunal de Ética de la CAH, que decidió aplicar una sanción de tres años sin poder dirigir a nivel nacional. De todos modos, Jung sí podrá continuar trabajando en los torneos Metropolitanos.

El entrenador le reconoció a TN estar afectado por la situación y evitó profundizar demasiado sobre el tema. Según explicó, la sanción estuvo relacionada también con una discusión posterior con el oficial de mesa tras el encuentro, situación que no quedó registrada en el video viralizado.

Mientras tanto, el propio Jung expresó su tristeza en redes sociales por no poder acompañar al equipo en una de las competencias más importantes del año. “Lamentablemente no voy a poder viajar en busca del hexacampeonato nacional de handball en Bariloche”, escribió en su cuenta de Instagram.

El mensaje de Jung tras la dura sanción. El mensaje de Jung tras la dura sanción.