​Dolor en el Mundo Boca por la muerte de un ex jugador surgido del club 

26/11/2025 17:24hs.

Dolor en el Mundo Boca y en el fútbol argentino. El ex futbolista José Luis Irazoqui murió este miércoles a los 61 años tras una larga lucha contra un cáncer de colon. Se encontraba internado en el el Hospital Interzonal de Agudos de Mar del Plata.

La Pepa Irazoqui debutó a los 16 años en Huracán de Mar del Plata y luego pasó a Boca para formar parte de las Divisiones Inferiores. Estuvo en el club entre 1983 y 1988.

José Luis Irazoqui José Luis Irazoqui

Su debut en Primera llegó en 1985, con un comienzo muy prometedor para un volante izquierdo: hizo cinco goles en sus cinco primeros partidos. Uno a Racing de Córdoba en el debut, otro a Deportivo Español, después a Platense y dos a Instituto. Jugó otros diez partidos sin volver a convertir.

“Me hizo debutar Alfredo Di Stéfano, tuve a Menotti y a Pastoriza, que me dejó libre”, contó tiempo atrás en un video en el que recordó a sus compañeros de La Candela, el predio en el que vivían los juveniles del Interior.

” Estuve del 83 al 88. Después pasé por Tigre, Villa Dálmine y Colón. A los 28 se me dio por volver a la ciudad y fueron cinco o seis años en Alvarado, uno en River, y todos los regionales que pude jugar. En Alvarado- Aldosivi me tocó más perder que ganar y me echaron tres veces, ja”, dijo en una de sus últimas entrevistas. En 1996 se retiró del fútbol.

Irazoqui vivía en Mar del Plata y era una voz frecuente en los medios locales cuando había que hablar de cuestiones vinculadas a Boca. Una de sus últimas apariciones fue por la muerte del Loco Gatti en abril de este año, cuando recordó los momentos vividos en La Candela. “Cuando empecé a entrenar tenía 21 años y él 40. Era serio, pero para mí fue lo mejor que vi en el arco”.