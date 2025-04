​”Dibu” Martínez pisó Francia y calienta la previa con el PSG 

Emiliano “Dibu” Martínez es una persona no grata para los franceses, desde su lucida actuación en la final del Mundial de Qatar que Argentina le ganó a Les Bleus, y se lo hacen saber cada vez que pisa el suelo galo. Atento a este clima hostil y a las críticas que recibió en la previa, el arquero marplatense arribó a París, donde su equipo Aston Villa enfrentará este miércoles al PSG por los cuartos de final de la Champions League, con un atuendo muy particular. Bajó del avión con una gorra de la Albiceleste que ostenta los cuatro títulos ganados por La Scaloneta: la Copa del Mundo, las dos Copa América y la Finalissima.

Este detalle no pasó desapercibido y causó revuelo en los medios locales: “El guiño de Emiliano Martínez, que lleva una gorra en honor a Argentina para su llegada a Francia”, publicó RMC, alertando. Pero eso no fue todo, en los días previos, la prensa ya le había dedicado varios títulos al argentino: la revista So Foot le dedicó un artículo entero, que iniciaba con la siguiente frase: “Párpados muy abiertos, pupilas dilatadas, ojos que salen de sus órbitas, girando como una atracción de un parque de diversiones: si ve alguno de estos signos en el rostro de Emiliano Martínez, tenga cuidado. Está a punto de detener su penalti o está a punto de bailar sobre su cadáver. Es adrenalina. Y también su manera de expresarse”.

Por otra parte, el magazine Get French Football News fue más duro y concreto, al titular que Martínez es el “enemigo público número uno“. Además, pronosticaron “recepción hostil por parte del Stade Pierre-Mauroy” ya que los hinchas “tendrán una oportunidad real de expresar algo de su enojo anterior”.

La presencia de “El Dibu” también tuvo incidencia en las conferencias de prensa previas al duelo por la Orejona. Désiré Doué, figura del PSG, le quitó importancia al rol del argentino, que viene teniendo un gran desempeño debajo de los tres palos: “Es un portero como cualquier otro. Aún no me he enfrentado a él. El objetivo será marcarle tantos goles como sea posible”.

Esta será la tercera ocasión en que el arquero de la Scaloneta juegue en Francia tras el Mundial de Qatar. La primera fue el año pasado en cuartos de final de la Conference League frente al Lille, donde el argentino fue silbado y abucheado durante todo el partido.

La segunda fue en enero de este año, cuando su equipo jugó frente al Mónaco en el Principado por la séptima jornada de la Champions League. En esa ocasión, la hostilidad de los hinchas se hizo presente nuevamente.

Para el partido de este miércoles, cuando Aston Villa se enfrente al PSG por los cuartos de final de la Champions League, se espera un clima similar. Solo resta saber cuál será la actitud de “El Dibu”, que suele responder con destacadas actuaciones dentro de la cancha.