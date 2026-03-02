​Di María ya se ganó la eternidad 

Si en el fútbol argentino hay alguien que ya tiene el cielo recontraganado por dos eternidades, seguramente es Angelito Di María. Después de haber atravesado el infierno y el purgatorio de la furia y la diatriba de la gente, es el personaje del sueño ideal que puso su firma en los momentos más grandes de la historia contemporánea de la Selección Argentina.

Ya con el uniforme rebosante de condecoraciones y galones, con opción a seguir jugando en Europa si quería hacerlo, eligió la vuelta a Rosario Central para darnos el gusto de ver a un campeón mundial en plena vigencia en nuestras canchas, y regalarse también más hazañas con su camiseta amada.

Ya con todo probado, todo ganado, nadando en medallas, fue la gran figura del Canalla en el primer torneo que jugó. Y por si al postre le faltara la cereza, definió en el Gigante el primer clásico que jugó desde el regreso, con una sutileza propia del crack que es y con la impronta de los que han venido al mundo para quedar en la historia por siempre.

Pero como si todavía tuviera deudas que pagar, llega este nuevo clásico, hay que ir a visitar el Coloso y él está lesionado. ¿Qué más hay que demostrar a estas alturas? ¿Quién podía decirle algo si no arriesgaba de más y se quedaba a mirar esta vez el partido desde afuera? No: pide jugar igual.

Viéndolo, podía notarse que no estaba en plenitud. Habitual lógico ejecutante de todas las pelotas detenidas, se abstenía esta vez, cuando su aductor cargado le advertía: no tires más de la cuerda. Después del partido dijo que había sido un poco egoísta, porque sin estar al 100% había querido jugar igual.

Su presencia portentosa fue demasiado. Aguantó una hora en la cancha. Cuando salió, ya había definido otro clásico. Otro recuerdo imborrable.

Todos con él: Angelito en la base de la montaña feliz (foto Sebastián Granata). Todos con él: Angelito en la base de la montaña feliz (foto Sebastián Granata).

En el medio del festejo en el Parque (foto Sebastián Granata). En el medio del festejo en el Parque (foto Sebastián Granata).

​