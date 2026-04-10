​Di María, entre el “partido perfecto” y la “sensación amarga” tras el empate en el debut en la Copa Libertadores 

“Tuvimos un montón de ocasiones y no pudimos convertir”, recriminó Ángel Di María tras el empate en el debut por la Copa Libertadores. Rosario Central superó ampliamente a un Independiente del Valle que se vio afectado por la expulsión de Junior Sornoza, pero no pudo romper el 0-0. “Nos vamos con una sensación amarga. Hicimos un partido perfecto y no nos alcanzó”, lamentó el capitán del Canalla.

También fue el primer partido del Fideo en la Copa tras 20 años de ausencia, y eso, sin lugar a dudas, le dio un condimento especial a la noche: “Es muy lindo volver a jugar, pero la ansiedad y el hecho de dormir poco ya pasó. Ahora hay que hacer todo lo posible para pasar a octavos”, sentenció. Sin embargo, Angelito se mostró conforme con el rendimiento de los dirigidos por Jorge Almirón: “Venimos haciendo las cosas muy bien, estamos en una seguidilla de partidos importantes. Se hizo un gran partido y hay que seguir por este camino”.

Di María se mostró conforme con su equipo. Di María se mostró conforme con su equipo.

“Me hubiese gustado arrancar de la mejor manera”, recriminó Di María. Y continuó: “Por lo menos no se perdió, se logró un empate y la verdad es que esto es fútbol”. “Perdimos muchas pelotas que no deberíamos haber perdido, cometimos errores. La ansiedad y los nervios, nuestros y de la gente, creo que nos llevó a eso, pero es le primer partido”, lamentó nuevamente.

El que manifestó sensaciones parecidas es Almirón: “El segundo tiempo fue todo nuestro. Hasta con el 11 contra 11, obviamente la expulsión ayudó”. Además, agregó: “Merecimos ganar. Es increíble la cantidad de situaciones de gol que tuvimos“. Destacó también el rol de los hinchas: “Les hicimos sentir la gente al rival. Nos faltó muy poco para hacer el gol. Me voy con bronca por eso”.

“Al final metieron línea de cinco defensores pero les llegamos por todos lados”, explicó el entrenador, que sumó: “Tuvimos la sensación de que en cualquier momento llegaba el tanto, pero no pasó”. Lo que sí valoró el entrenador es el estado físico de su equipo, que llegó golpeado al duelo copero: “Lo bueno es que todos terminaron bien físicamente”.

Almirón reconoció la labor de su equipo. EFE/ Sebastián Granata Almirón reconoció la labor de su equipo. EFE/ Sebastián Granata