​Después del dolor, Stephen Eustáquio hizo historia con Canadá y la metió por primera vez en octavos 

Stephen Eustáquio escribió una de las páginas más importantes de la historia del fútbol canadiense. El capitán de Les Rouges marcó el 1-0 sobre Sudáfrica en el tiempo de descuento y clasificó a Canadá a los octavos de final del Mundial 2026.

Después de convertir el gol más importante de su carrera, resumió en conferencia de prensa el momento con una frase que reflejó todo lo vivido: “Tenemos que disfrutar el hecho de que hicimos que todos en casa se sintieran orgullosos. Estoy en la gloria“.

Stephen Eustaquio. Stephen Eustaquio.

Una historia marcada por la resiliencia

El gol tuvo un significado especial para el mediocampista de 29 años. Nacido en Canadá y con paso por las selecciones juveniles de Portugal, país de origen de sus padres, Eustáquio eligió representar al seleccionado canadiense en 2019.

En los últimos años atravesó dos golpes personales muy duros. En 2023 perdió a su madre, víctima de un cáncer cerebral, y un año después falleció su padre tras sufrir un ataque al corazón. Desde entonces mantiene un vínculo muy cercano con su hermano Mauro, exfutbolista y actual entrenador en la Canadian Premier League.

La clasificación volvió a poner su historia en primer plano y también emocionó al entrenador Jesse Marsch, que destacó el recorrido personal del capitán. “No se me ocurre un ser humano más merecedor en un grupo de seres humanos increíbles; quizá Steph sea el que más merece un momento así. Creo que, desde algún lugar, sus padres lo están mirando“, aseguró el DT.

Jesse Marsch celebra el triunfo junto a sus jugadores. Jesse Marsch celebra el triunfo junto a sus jugadores.

El héroe de la clasificación histórica de Canadá

Más allá de la carga emocional, Eustáquio fue el gran protagonista dentro de la cancha. Cuando el partido frente a Sudáfrica parecía encaminarse al tiempo suplementario, apareció a los 92 minutos para convertir el gol que selló el 1-0 y desató el festejo canadiense en Los Ángeles.

Video: DSports

La victoria le permitió a Canadá alcanzar por primera vez los octavos de final de un Mundial. En sus anteriores participaciones, México 1986 y Qatar 2022, nunca había logrado superar la fase de grupos. Esta vez rompió esa barrera y se convirtió en el primer seleccionado clasificado entre los 16 mejores del torneo. El mejor resultado internacional habían sido sus dos títulos de la Copa Oro de la CONCACAF en 1985 y 2000.

Lo que viene para Canadá

El equipo dirigido por Jesse Marsch ahora espera por el ganador del cruce entre Países Bajos y Marruecos, que se enfrentarán este lunes desde las 22 (hora argentina) por un lugar en los octavos de final.

Mientras Canadá sigue soñando con prolongar su camino en el Mundial 2026, el nombre de Stephen Eustáquio ya quedó grabado para siempre. Su gol abrió una puerta inédita para el fútbol canadiense y coronó una historia de superación que encontró su recompensa en el escenario más importante del fútbol mundial.

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