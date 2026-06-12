​Después de la polémica en Roland Garros por los premios, Wimbledon anunció un aumento del 20% 

A menos de 20 días del inicio de Wimbledon, la organización del tercer Grand Slam del año hizo un trascendental anuncio, que tendrá un alto impacto dentro del circuito ATP y WTA. Luego de los reclamos generalizados de los y las tenistas por el reparto de los premios en los cuatro torneos grandes de la temporada, que tuvo su pico máximo en la previa de Roland Garros, el certamen inglés confirmó este jueves un incremento del 20% en su bolsa de premios para la presente edición.

Con este aumento, la bolsa alcanzará un total récord de 64,2 millones de libras, es decir, cerca de 85.726.000 de dólares. El campeón y la campeona de los cuadros individuales recibirán 3,6 millones de libras (aproximadamente 4,8 millones de dólares ) cada uno, lo que supone un aumento de 600.000 libras respecto al año anterior.

Aryna Sabalenka encabezó el reclamo de los y las tenistas. (AP Photo/Kin Cheung, File) Aryna Sabalenka encabezó el reclamo de los y las tenistas. (AP Photo/Kin Cheung, File)

Por otro lado, los jugadores eliminados en primera ronda percibirán 80.000 libras (cerca de 106.800 dólares). Además, el torneo decidió destinar seis millones de libras (unos 8 millones de dólares) a la fase previa de clasificación, lo que representa un incremento del 25% en comparación con ediciones anteriores.

En total, el aumento global de premios supone una subida de 10,7 millones de libras (alrededor de 14,2 millones de euros) en el reparto de premios, en un contexto de creciente tensión entre los jugadores y los Grand Slams por el reparto de los ingresos del tenis profesional.

Jannik Sinner también tuvo un papel fundamental en los reclamos. (AP Photo/Kin Cheung, File) Jannik Sinner también tuvo un papel fundamental en los reclamos. (AP Photo/Kin Cheung, File)

El grupo de jugadores que lidera estas reivindicaciones, con Jannik Sinner y Aryna Sabalenka a la cabeza (los números 1 del mundo en ATP y WTA, respectivamente), sostiene que los Grand Slam deberían vincular el reparto de premios a los ingresos totales de cada competición.

Como protesta, en Roland Garros varios jugadores, decidieron no cumplir con distintos compromisos protocolares, entre ellos, algunas conferencias de prensa a lo largo del torneo. Además de expresarse en múltiples oportunidades sobre ese tema, utilizaron este método de protesta por lo que consideran un reparto económico injusto.

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