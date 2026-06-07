​Desolador: Pierre Gasly festejó el podio sin darse cuenta de que había sido penalizado 

No le salió nada a Alpine en el GP de Mónaco. En cuanto a Franco Colapinto, no hubo cosas por rescatar, con una sanción por exceder la velocidad en boxes, una parada lenta por parte de los mecánicos y, para colmo, un toque en las últimas vueltas que lo dejó 15°. Con respecto a Pierre Gasly, la mano venía bien, y la carrera terminó con él en el tercer puesto… pero dos penalizaciones lo bajaron de ese glorioso top 3, y el francés lo festejó sin darse cuenta de que lo había perdido.

La carrera perfecta de Gasly, aguantando las embestidas de Lando Norris (McLaren) y escalando posiciones a medida que los de arriba iban cayendo, se arruinó por un error que pareció ser del equipo: le cayeron dos sanciones por sobrepasar la velocidad máxima en el pitlane, cada una de 5 segundos, por lo que llegó a las últimas vueltas con una recarga de 10. Así fue que, pese a haber finalizado 3°, terminó bajando al 7° puesto.

Los seguidores de la Fórmula 1 se enteraron enseguida, porque el cronómetro mostró al Alpine #10 cayendo en el clasificador, pero Pierre, arriba del auto, no estaba al tanto de que había perdido el podio y su equipo no le comunicó nada por el team radio, por lo que celebró apretando el puño frente a los hinchas durante toda la vuelta de enfriamiento. “¡P3! ¡Un maldito P3”, se lo escuchó decir, y su ingeniero de pista solo atinó a responder: “Espera, espera, espera”.

Crédito: @F1

Al llegar a boxes, se enteró de que había terminado en el 7° lugar y se la agarró con un cartel publicitario. ” Tengo el corazón partido, no sé qué decir. Trabajamos tan duro por estos momentos, y cuando te los arrebatan por cosas que tenés que rever… El equipo configuró el límite de velocidad, yo lo presioné mucho antes de la línea. Crucé la línea tercero en Mónaco, enfrente de todos estos fans, y por una penalización terminamos atrás. No sé qué decir”, fue la palabra de un Gasly desconsolado.

Para tratar de que se revea la situación y de que Gasly conserve la posición original, Alpine apelará ante la FIA, tal como informó en sus redes sociales: “Tras el resultado del Gran Premio de Mónaco de hoy, el equipo BWT Alpine de Fórmula 1 puede confirmar que ha solicitado un derecho de revisión ante la FIA en relación con las sanciones aplicadas por exceso de velocidad en el pit lane“.

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