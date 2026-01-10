​Desde Racing aseguran que no negocian más por Miljevich 

“En este momento, el pase de Miljevic está caído. Racing se cansó de las idas y vueltas de Huracán”. Así de contundente fue el mensaje que, por la tarde-noche de este viernes, le llegó a Olé desde la dirigencia de la Academia. Después de una jornada en la que siguieron las negociaciones, no hubo acuerdo en la forma de pago por la ficha del volante creativo y en la conducción de Diego Milito decidieron dar por finalizadas las conversaciones.

Todo marchaba sobre ruedas. Los clubes habían cerrado la transferencia de Matko en 3.000.000 de dólares por el 80% del pase y el futbolista tenía turno a las 11 de la mañana del miércoles para pasar por la revisión médica. Pero comenzaron los problemas… Se pospuso para el jueves y volvió a suspenderse porque aparecieron desacuerdos.

Desde Racing aseguraron que, a último momento, el Globo planteó su intención de modificar lo que ya había sido pactado y pidió cobrar una primera cuota bastante mayor a lo establecido verbalmente (era de 250.000 dólares). A su vez, en Parque Patricios sindican que el que cambió las condiciones fue Racing. Sigue la novela…

“Huracán cambió todo el tiempo las condiciones. Es muy difícil negociar así. Ellos pidieron un ajuste, nosotros hicimos una contraoferta y no hubo punto de acuerdo. Después de tantas idas y vueltas, lamentablemente lo damos por caído”, le agregaron a este medio desde la entidad de Avellaneda. Pasado el mediodía, el agente del futbolista, Guillermo Fechenbach, había transmitido: “Soy optimista, siento que Matko se va a sumar a Racing. Nuestra experiencia indica que cuando un club quiere vender, otro comprar y el jugador quiere ir, la operación se hace. Estamos a la espera de la notificación para la revisión médica”.

El panorama cambió con el paso de las horas y hoy el jugador, con contrato vigente en Huracán, debería reintegrarse a las prácticas en ese club. Aunque desde su entorno le contaron a Olé que “no se sabe si se va a presentar porque el presidente de Huracán (Abel Poza) le había prometido que sería vendido”. ¿Se reflotará lo de Racing?

La presión del jugador no puede ser relativizada. Por eso, por más que en Racing se cansaron, no se debería descartar un volantazo de último momento.