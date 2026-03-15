​Desde adentro: ¿cómo vivió Scaloni y su cuerpo técnico la batalla y la cancelación de la Finalissima? 

Siempre estuvo atento, pendiente y en contacto permanente. Lionel Scaloni, el DT de la Selección campeona del mundo, no se despegó del teléfono en estos días. Junto a su cuerpo técnico, siguieron las negociaciones y las idas y vueltas con una firme postura: no jugar la Finalissima en Madrid. Ese fue el mensaje que también coincidió con el de la AFA, claro, que se mantuvo firme en esa postura. Hasta esta cancelación de rebote mundial.

A Scaloni no le gustó nada que, en el medio de las negociaciones y aun cuando Qatar intentaba sostenerse como sede, no haya saltado que la UEFA estaba contemplando la sede de Madrid para disputar ese partido. Eso provocó que, una vez conocida la noticia, el cuerpo técnico hiciera conocer también su firme posición, que luego mantuvo la AFA: “Al Bernabéu no vamos”.

Por eso, desde entonces, hubo guardia alta. “Esto ya no nos gusta nada, nos quieren pasar por arriba”, fue una de las expresiones en ese momento, sabiendo que la cancha estaba ya embarrada. Porque vale decirlo: desde el cuerpo técnico de la Selección nunca se negaron a jugar el partido contra España. Entendían que era una gran medida de cara al Mundial y hasta los jugadores estaban muy pendientes e ilusionados con ese partido.

El técnico marcó una clara postura. (REUTERS) El técnico marcó una clara postura. (REUTERS)

“Nosotros estamos preparados para jugar la Finalissima”, dijo Martín Tocalli, la declaración pública del cuerpo técnico en estas horas, en sintonía con esa postura. De hecho, Scaloni había mandado una larga lista de reserva, con casi 40 jugadores, considerando que iban a ser las últimas pruebas previo al Mundial y que varios jugadores iban a tener ahí la chance de confirmar o no su pasaje.

La idea de sumar varios jugadores por puesto fue, también, que nadie se sienta desmotivado en una fecha que se entiende como clave. Y marcar que todos estaban en la pelea por un lugar en el Mundial. Por eso, el amistoso que seguía a la Finalissima, a disputarse contra Qatar el martes 31, en el mismo Lusail, también era considerado muy importante, porque era un gran banco de pruebas.

Con la cancelación confirmada, el cuerpo técnico ya planifica una serie de entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi con la idea de jugar sí o sí un partido amistoso, que incluso pueda contemplarse como despedida ante el público argentino pensando en la gran cita mundialista.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino habló con la prensa tras presentarse en Comodoro Py. (@todonoticias)

Pero fundamentalmente, que sirva para que algunos de los jugadores que todavía no tienen su puesto/pasaje asegurado y las dudas que Scaloni pueda tener en algunas posiciones, empiecen a tener un panorama más claro de cara al Mundial. “Es imprescindible que nos juntemos, es una necesidad”.

Incluso, la chance de que todo sea en Argentina también es una opción que se ve con buenos ojos porque les permitiría a los jugadores estar este tiempo con su familia, en la última visita al país previo al Mundial. Entonces, para el clima interno del plantel, tener tiempo para trabajar en Ezeiza y complementar la parte personal, es algo que Scaloni también ahora pone en valoración.