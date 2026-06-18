​Derriban un dron en la práctica de Corea del Sur antes de jugar con México 

Se viene la segunda fecha del Mundial 2026, una jornada que empezó con ruido en la previa. Es que la Asociación de Fútbol de Corea del Sur informó este miércoles que las autoridades mexicanas derribaron un dron no autorizado que sobrevoló el entrenamiento a puerta cerrada de su selección para preparar el encuentro nada menos que contra México, en Guadalajara.

Un portavoz de la Asociación les dijo a los medios de comunicación de su país que el dron fue identificado por el equipo de seguridad de la selección e inmediatamente se informó a los agentes de la Guardia Nacional y del Ejército que protegían el centro deportivo Verde Valle, lugar de entrenamiento del equipo.

Corea del Sur sospecha espionaje tras aparición de un dron en su práctica

El escuadrón del Grupo Especial Antidrones identificó el dron y lo derribó con sistemas de bloqueo y transferencia electrónica, debido a que sobrevolaba un área no permitida.

El aparato cayó fuera del centro de entrenamiento y cuando los oficiales y representantes de la federación fueron a buscarlo, ya no estaba, por lo que se presume que los mismos pilotos -cuya nacionalidad no ha sido especificada- fueron quienes recuperaron el dron. ” Antes de que llegara el equipo nacional, dos hombres extranjeros sospechosos de ser los operadores huyeron con el dron”, señaló la federación.

El portavoz dio a conocer que ” no hubo ningún impacto en la exposición” de las prácticas tácticas del equipo que ponga en peligro la confidencialidad, debido a que el vuelo ocurrió durante la fase de calentamiento de los jugadores.

La práctica terminó sin problemas.

EFE/ Francisco Guasco La práctica terminó sin problemas.EFE/ Francisco Guasco

Corea del Sur informó a la FIFA el incidente por el dron en México

Explicó, además, que aún no se sabe si el vuelo del dron se debió a espionaje por parte de algún medio de comunicación, de algún equipo rival o de aficionados, aunque el incidente ya fue informado a la FIFA y se solicitó una investigación a la policía.

Debido a que el centro de entrenamiento cuenta con cámaras de seguridad en todo el perímetro se pudo conocer la apariencia física de los dos pilotos que volaban el dron, por lo que se espera que la policía los identifique en las próximas horas.

El entrenamiento de la selección asiática concluyó con normalidad y sin más incidentes.

La práctica previa a México.

EFE/ Francisco Guasco La práctica previa a México.EFE/ Francisco Guasco

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