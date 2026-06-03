​Deportivo Merlo se lo dio vuelta sobre el final a Lafe y se afianzó en la parte alta de la tabla 

Hay eventos que, sin dudas, cambian el rumbo de un encuentro. Y eso vivieron Deportivo Merlo y Laferrere. Cuando el Villero dominaba el partido a gusto y a piacere, Diego Solís metió un planchazo, vio la roja e invirtió el desarrollo de los acontecimientos. Post explusión, el Charro se adelantó, empezó a generar y terminó dando vuelta el resultado en una noche que pintaba negra…

A Lafe lo condenó el hombre de menos. @LafeOficial A Lafe lo condenó el hombre de menos. @LafeOficial

El primer tiempo fue todo del visitante. Los dirigidos por César Monasterio no sufrieron en casi ningún momento y tuvieron muchísimas chances claras. Gonzalo Atardo, el 10 de Lafe, fue indetectable para la defensa. Hizo jugar a su equipo y gracias a esa movilidad, hubo muchas jugadas en las que sus compañeros -o hasta él- quedaron mano a mano con la humanidad de Tomás Figueroa. Claro, esos mano a mano fueron aprovechados solamente en una ocasión: a los 28′, Alejandro Benítez controló dentro del área y metió un fierrazo que se clavó en la ratonera, para adelantar a los suyos. Podría haber terminado, tranquilamente, con dos o tres goles de ventaja, pero el Villero estuvo impreciso en el toque final.

Y, sin dudas, el acontecimiento más trascendental se dio en el amanecer del segundo tiempo. Es que cuando parecía que estaba todo controlado para Laferrere, Diego Solís, el central del equipo, tomó la lanza y fue para adelante. Quizás su inexperiencia o su condición de defensor hicieron que controle largo y cuando fue a trabar metió un terrible planchazo. Marcos Recalde inmediatamente le mostró la tarjeta roja. A partir de ahí, el Verde retrocedió y, por consecuencia, el local ganó metros como no lo había hecho hasta ese momento.

Y cuando no estaba sacando provecho de esa ventaja numérica, Diego Cabrera se metió en el área y Emanuel Trejo le cometió un penalazo. Laferrere le facilitó la tarea. Iván Sandoval cambió la pena máxima por gol. Con el apoyo de su gente y la inyección anímica que significó el empate, el Charro siguió buscando y encontró la victoria en una pelota detenida. Centro a la olla y, tras una serie de rebotes, Facundo Aguerre le dio los tres puntos a su equipo. Triunfazo.

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