​Delfina Brea y Agustín Tapia ganaron el P2 de Cancún de pádel 

En la final de damas del P2 de Cancún, Delfina Brea y Gemma Triay se consagraron tras vencer 7-6 (4) y 6-1 a Paula Josemaría y Beatriz González. La dupla sumó su segundo título seguido en su séptima final al hilo, tras el P2 de Gijón, y revalidó la corona de 2025.

El primer set fue muy parejo: las N°1 levantaron un set point y lo definieron en el tie-break. En el segundo, concretaron dos quiebres (2/2) contra 0/5 de las ibéricas. Totalizaron 50 winners contra 34, aunque cometieron 26 errores no forzados frente a los 24 de sus rivales.

Gemma Triay y Delfina Brea se consagraron campeonas del P2 de Cancún tras vencer en la final.

(@premierpadel en X). Gemma Triay y Delfina Brea se consagraron campeonas del P2 de Cancún tras vencer en la final.(@premierpadel en X).

En hombres, Agustín Tapia y Arturo Coello vencieron 6-7 (5), 6-3 y 7-5 a Juan Lebrón y Leandro Augsburger en un duelo muy parejo. Los N°1 concretaron 7/10 chances de quiebre contra 4/10 y marcaron la diferencia en errores no forzados (28 contra 42).

Consumadas ambas finales del P2 de Cancún, la acción del circuito de Premier Pádel continuará desde este miércoles con el P1 de Miami.

La foto de los finalistas masculinos del P2 de Cancún de Premier Padel.

(@premierpadel en X). La foto de los finalistas masculinos del P2 de Cancún de Premier Padel.(@premierpadel en X).

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