​De película: Alpine presentó la temporada 2026 con Franco Colapinto como protagonista y el lema “Nuevas oportunidades” 

A cuatro días de que los monoplazas vuelvan a acelerar a fondo en la primera práctica libre del Gran Premio de Australia, la temporada 2026 de la Fórmula 1 ya empezó a jugarse fuera de la pista. Y quien dio el primer paso fue Alpine, que presentó el nuevo año con un video cargado de épica y con Franco Colapinto y Pierre Gasly como protagonistas.
“El próximo capítulo… 2026. Una nueva era, nuevas oportunidades. Todo empieza aquí”, fue el eslogan seleccionado por la escudería francesa para acompañar imágenes de sus pilotos, ingenieros trabajando contrarreloj y ensayos en pista, con una música que subraya el tono de renovación. Alpine decidió mostrarse con ambición y confianza, en un año que promete cambios profundos dentro y fuera de la grilla.
Las palabras de Franco Colapinto y Pierre Gasly en el video con el que Alpine presentó la nueva temporada
El pilarense afrontará su tercera temporada en la Máxima y la primera desde el inicio del calendario como piloto titular. “Creo que esto es una forma de vivir para nosotros. Toda nuestra vida está en el deporte y estamos poniendo toda nuestra energía para empezar una nueva jornada con gente nueva, súper especial, especialmente con un equipo tan exitoso como Renault y Alpine”, expresó el argentino. Y dejó en claro el nivel de exigencia que implica competir en la élite: “Tenés que ser muy apasionado aquí. Tenés que hacer muchos sacrificios. El sacrificio es parte de la Fórmula 1 y hay que elegir muchas veces”.
El francés, también transmitió optimismo. “El legado, el historial del equipo. Puedo sentir mucha pasión en este lugar. Realmente creo en el momento que tenemos. El primer paso para mí significa una oportunidad. Este equipo no ha tenido éxito. Y eso es lo que necesitamos: la oportunidad de poder actuar. Me siento como si fuera el momento perfecto para volar. Es sólo cuestión de tiempo hasta desbloquear el potencial”, sostuvo Gasly.
El mes pasado, tras tres jornadas intensas de ensayos en Bahrein, Alpine completó más de 1000 vueltas antes de regresar al simulador en Inglaterra con buenas sensaciones. Sin problemas mecánicos de gravedad en la pretemporada, la escudería busca dejar atrás el último puesto en el campeonato de constructores que ocupó el año pasado y consolidarse en la pelea del siempre competitivo “medio pelotón”. El foco estuvo puesto en el ritmo de carrera, en tandas largas, y en optimizar la regeneración de energía de las baterías del sistema eléctrico. El rendimiento del nuevo A526 aparece como la gran incógnita y, al mismo tiempo, como el principal desafío.
El video con el que Alpine presentó la nueva temporada, con Franco Colapinto al frente
La temporada 2026, además, marcará el arranque de una nueva era reglamentaria. Los motores incorporan un 50% de potencia eléctrica -muy por encima del 20% de los últimos años- y utilizan combustibles 100% sostenibles. Las unidades de potencia son más simples y menos costosas, lo que favoreció la llegada de nuevos fabricantes como Audi y Ford. Los autos, por su parte, son más livianos, más compactos y cuentan con aerodinámica activa, con alerones que se abren o cierran según la situación para facilitar los sobrepasos y reducir el aire sucio.
Así es Albert Park, el circuito que abre la temporada de la Fórmula 1
El Mundial se pondrá en marcha el próximo fin de semana en el circuito de Albert Park Circuit, en Melbourne, escenario habitual desde 1996. El trazado urbano semipermanente, ubicado alrededor del lago Albert Park, tiene 14 curvas y la carrera se disputará a 58 vueltas, para completar 306,124 kilómetros. Entre los máximos ganadores del Gran Premio de Australia aparecen Michael Schumacher, con cuatro victorias, y Jenson Button y Sebastian Vettel, con tres cada uno.
Cuándo y por dónde ver el estreno de la Fórmula 1 en el GP de Australia con Franco Colapinto
La actividad en pista comenzará el jueves 5 de marzo a las 22.30 con el primer entrenamiento. El viernes habrá segunda práctica a las 2 de la madrugada y la tercera nuevamente a las 22.30. El sábado, desde las 2, se disputará la clasificación.
El domingo a la 1 se largará la carrera que dará inicio formal a nueve meses de competencia, con receso europeo entre julio y agosto y cierre el 6 de diciembre en Abu Dhabi. Toda la acción se podrá seguir en vivo por Disney+ Premium.
Gran Premio de Australia
Jueves 5 de marzo – 22:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Circuito de Albert Park
Viernes 6 de marzo – 02:00
🏎️ Práctica Libre 2
📍 Circuito de Albert Park
Viernes 6 de marzo – 23:30
🏎️ Práctica Libre 3
📍 Circuito de Albert Park
Sábado 7 de marzo – 02:00
⏱️ Clasificación
📍 Circuito de Albert Park
Domingo 8 de marzo – 01:00
🏁 Carrera
📍 Circuito de Albert Park
Gran Premio de China
Viernes 13 de marzo – 00:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Circuito Internacional de Shanghái
Viernes 13 de marzo – 04:30
⚡⏱️ Clasificación Sprint
📍 Circuito Internacional de Shanghái
Sábado 14 de marzo – 00:00
⚡🏁 Carrera Sprint
📍 Circuito Internacional de Shanghái
Sábado 14 de marzo – 04:00
⏱️ Clasificación
📍 Circuito Internacional de Shanghái
Domingo 15 de marzo – 04:00
🏁 Carrera
📍 Circuito Internacional de Shanghái
Gran Premio de Japón
Jueves 26 de marzo – 23:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Circuito de Suzuka
Viernes 27 de marzo – 03:00
🏎️ Práctica Libre 2
📍 Circuito de Suzuka
Viernes 27 de marzo – 23:30
🏎️ Práctica Libre 3
📍 Circuito de Suzuka
Sábado 28 de marzo – 03:00
⏱️ Clasificación
📍 Circuito de Suzuka
Domingo 29 de marzo – 02:00
🏁 Carrera
📍 Circuito de Suzuka
Gran Premio de Bahréin
Viernes 10 de marzo – 08:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Circuito Internacional de Barhéin
Viernes 10 de marzo – 12:00
🏎️ Práctica Libre 2
📍 Circuito Internacional de Barhéin
Sábado 11 de marzo – 09:30
🏎️ Práctica Libre 3
📍 Circuito Internacional de Barhéin
Sábado 11 de marzo – 13:00
⏱️ Clasificación
📍 Circuito Internacional de Barhéin
Domingo 12 de marzo – 12:00
🏁 Carrera
📍 Circuito Internacional de Barhéin
Gran Premio de Arabia Saudita
Viernes 17 de abril – 10:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Circuito de la Corniche de Yeda
Viernes 17 de abril – 14:00
🏎️ Práctica Libre 2
📍 Circuito de la Corniche de Yeda
Sábado 18 de abril – 10:30
🏎️ Práctica Libre 3
📍 Circuito de la Corniche de Yeda
Sábado 18 de abril – 14:00
⏱️ Clasificación
📍 Circuito de la Corniche de Yeda
Domingo 19 de abril – 14:00
🏁 Carrera
📍 Circuito de la Corniche de Yeda
Gran Premio de Miami
Viernes 1 de mayo – 13:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Miami International Autodrome
Viernes 1 de mayo – 17:30
⚡⏱️ Clasificación Sprint
📍 Miami International Autodrome
Sábado 2 de mayo – 13:00
⚡🏁 Carrera Sprint
📍 Miami International Autodrome
Sábado 2 de mayo – 17:00
⏱️ Clasificación
📍 Miami International Autodrome
Domingo 3 de mayo – 17:00
🏁 Carrera
📍 Miami International Autodrome
Gran Premio de Canadá
Viernes 22 de mayo – 13:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Circuito Gilles Villeneuve
Viernes 22 de mayo – 17:30
⚡⏱️ Clasificación Sprint
📍 Circuito Gilles Villeneuve
Sábado 23 de mayo – 13:00
⚡🏁 Carrera Sprint
📍 Circuito Gilles Villeneuve
Sábado 23 de mayo – 17:00
⏱️ Clasificación
📍 Circuito Gilles Villeneuve
Domingo 24 de mayo – 17:00
🏁 Carrera
📍 Circuito Gilles Villeneuve
Gran Premio de Mónaco
Viernes 5 de junio – 08:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Circuito De Mónaco
Viernes 5 de junio – 12:00
🏎️ Práctica Libre 2
📍 Circuito De Mónaco
Sábado 6 de junio – 07:30
🏎️ Práctica Libre 3
📍 Circuito De Mónaco
Sábado 6 de junio – 11:00
⏱️ Clasificación
📍 Circuito De Mónaco
Domingo 7 de junio – 10:00
🏁 Carrera
📍 Circuito De Mónaco
Gran Premio de Barcelona-Cataluña
Viernes 12 de junio – 08:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Circuito de Barcelona-Cataluña
Viernes 12 de junio – 12:00
🏎️ Práctica Libre 2
📍 Circuito de Barcelona-Cataluña
Sábado 13 de junio – 07:30
🏎️ Práctica Libre 3
📍 Circuito de Barcelona-Cataluña
Sábado 13 de junio – 11:00
⏱️ Clasificación
📍 Circuito de Barcelona-Cataluña
Domingo 14 de junio – 10:00
🏁 Carrera
📍 Circuito de Barcelona-Cataluña
Gran Premio de Austria
Viernes 26 de junio – 08:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Red Bull Ring
Viernes 26 de junio – 12:00
🏎️ Práctica Libre 2
📍 Red Bull Ring
Sábado 27 de junio – 07:30
🏎️ Práctica Libre 3
📍 Red Bull Ring
Sábado 27 de junio – 11:00
⏱️ Clasificación
📍 Red Bull Ring
Domingo 28 de junio – 10:00
🏁 Carrera
📍 Red Bull Ring
Gran Premio de Gran Bretaña
Viernes 3 de julio – 08:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Circuito de Silverstone
Viernes 3 de julio – 12:30
⚡⏱️ Clasificación Sprint
📍 Circuito de Silverstone
Sábado 4 de julio – 08:00
⚡🏁 Carrera Sprint
📍 Circuito de Silverstone
Sábado 4 de julio – 12:00
⏱️ Clasificación
📍 Circuito de Silverstone
Domingo 5 de julio – 11:00
🏁 Carrera
📍 Circuito de Silverstone
Gran Premio de Bélgica
Viernes 17 de julio – 08:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Circuito de Spa-Francorchamps
Viernes 17 de julio – 12:00
🏎️ Práctica Libre 2
📍 Circuito de Spa-Francorchamps
Sábado 18 de julio – 07:30
🏎️ Práctica Libre 3
📍 Circuito de Spa-Francorchamps
Sábado 18 de julio – 11:00
⏱️ Clasificación
📍 Circuito de Spa-Francorchamps
Domingo 19 de julio – 10:00
🏁 Carrera
📍 Circuito de Spa-Francorchamps
Gran Premio de Hungría
Viernes 24 de julio – 08:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Hungaroring
Viernes 24 de julio – 12:00
🏎️ Práctica Libre 2
📍 Hungaroring
Sábado 25 de julio – 07:30
🏎️ Práctica Libre 3
📍 Hungaroring
Sábado 25 de julio – 11:00
⏱️ Clasificación
📍 Hungaroring
Domingo 26 de julio – 10:00
🏁 Carrera
📍 Hungaroring
Gran Premio de Países Bajos
Viernes 21 de agosto – 07:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Circuito de Zandvoort
Viernes 21 de agosto – 11:30
⚡⏱️ Clasificación Sprint
📍 Circuito de Zandvoort
Sábado 22 de agosto – 07:00
⚡🏁 Carrera Sprint
📍 Circuito de Zandvoort
Sábado 22 de agosto – 11:00
⏱️ Clasificación
📍 Circuito de Zandvoort
Domingo 23 de agosto – 10:00
🏁 Carrera
📍 Circuito de Zandvoort
Gran Premio de Italia
Viernes 4 de septiembre – 07:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Autodromo Nacional de Monza
Viernes 4 de septiembre – 11:00
🏎️ Práctica Libre 2
📍 Autodromo Nacional de Monza
Sábado 5 de septiembre – 07:30
🏎️ Práctica Libre 3
📍 Autodromo Nacional de Monza
Sábado 5 de septiembre – 11:00
⏱️ Clasificación
📍 Autodromo Nacional de Monza
Domingo 6 de septiembre – 10:00
🏁 Carrera
📍 Autodromo Nacional de Monza
Gran Premio de España
Viernes 11 de septiembre – 08:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Madring
Viernes 11 de septiembre – 12:00
🏎️ Práctica Libre 2
📍 Madring
Sábado 12 de septiembre – 07:30
🏎️ Práctica Libre 3
📍 Madring
Sábado 12 de septiembre – 11:00
⏱️ Clasificación
📍 Madring
Domingo 13 de septiembre – 10:00
🏁 Carrera
📍 Madring
Gran Premio de Azerbaiyán
Jueves 24 de septiembre – 05:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Circuito callejero de Bakú
Jueves 24 de septiembre – 09:00
🏎️ Práctica Libre 2
📍 Circuito callejero de Bakú
Viernes 25 de septiembre – 05:30
🏎️ Práctica Libre 3
📍 Circuito callejero de Bakú
Viernes 25 de septiembre – 09:00
⏱️ Clasificación
📍 Circuito callejero de Bakú
Sábado 26 de septiembre – 08:00
🏁 Carrera
📍 Circuito callejero de Bakú
Gran Premio de Singapur
Viernes 9 de octubre – 05:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Circuito Urbano Marina Bay
Viernes 9 de octubre – 09:30
⚡⏱️ Clasificación Sprint
📍 Circuito Urbano Marina Bay
Sábado 10 de octubre – 06:00
⚡🏁 Carrera Sprint
📍 Circuito Urbano Marina Bay
Sábado 10 de octubre – 10:00
⏱️ Clasificación
📍 Circuito Urbano Marina Bay
Domingo 11 de octubre – 09:00
🏁 Carrera
📍 Circuito Urbano Marina Bay
Gran Premio de Estados Unidos
Viernes 23 de octubre – 14:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Circuito de las Américas
Viernes 23 de octubre – 18:00
🏎️ Práctica Libre 2
📍 Circuito de las Américas
Sábado 24 de octubre – 14:30
🏎️ Práctica Libre 3
📍 Circuito de las Américas
Sábado 24 de octubre – 18:00
⏱️ Clasificación
📍 Circuito de las Américas
Domingo 25 de octubre – 17:00
🏁 Carrera
📍 Circuito de las Américas
Gran Premio de la Ciudad de México
Viernes 30 de octubre – 15:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Autódromo Hermanos Rodríguez
Viernes 30 de octubre – 19:00
🏎️ Práctica Libre 2
📍 Autódromo Hermanos Rodríguez
Sábado 31 de octubre – 14:30
🏎️ Práctica Libre 3
📍 Autódromo Hermanos Rodríguez
Sábado 31 de octubre – 18:00
⏱️ Clasificación
📍 Autódromo Hermanos Rodríguez
Domingo 1 de noviembre – 17:00
🏁 Carrera
📍 Autódromo Hermanos Rodríguez
Gran Premio de São Paulo
Viernes 6 de noviembre – 12:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Circuito de Interlagos
Viernes 6 de noviembre – 16:00
🏎️ Práctica Libre 2
📍 Circuito de Interlagos
Sábado 7 de noviembre – 11:30
🏎️ Práctica Libre 3
📍 Circuito de Interlagos
Sábado 7 de noviembre – 15:00
⏱️ Clasificación
📍 Circuito de Interlagos
Domingo 8 de noviembre – 14:00
🏁 Carrera
📍 Circuito de Interlagos
Gran Premio de Las Vegas
Jueves 19 de noviembre – 21:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Las Vegas Street Circuit
Viernes 20 de noviembre – 01:00
🏎️ Práctica Libre 2
📍 Las Vegas Street Circuit
Viernes 20 de noviembre – 21:30
🏎️ Práctica Libre 3
📍 Las Vegas Street Circuit
Sábado 21 de noviembre – 01:00
⏱️ Clasificación
📍 Las Vegas Street Circuit
Domingo 22 de noviembre – 01:00
🏁 Carrera
📍 Las Vegas Street Circuit
Gran Premio de Qatar
Viernes 27 de noviembre – 10:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Circuito Internacional de Lusail
Viernes 27 de noviembre – 14:00
🏎️ Práctica Libre 2
📍 Circuito Internacional de Lusail
Sábado 28 de noviembre – 11:30
🏎️ Práctica Libre 3
📍 Circuito Internacional de Lusail
Sábado 28 de noviembre – 15:00
⏱️ Clasificación
📍 Circuito Internacional de Lusail
Domingo 29 de noviembre – 13:00
🏁 Carrera
📍 Circuito Internacional de Lusail
Gran Premio de Abu Dhabi
Viernes 4 de diciembre – 06:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Yas Marina Circuit
Viernes 4 de diciembre – 10:00
🏎️ Práctica Libre 2
📍 Yas Marina Circuit
Sábado 5 de diciembre – 07:30
🏎️ Práctica Libre 3
📍 Yas Marina Circuit
Sábado 5 de diciembre – 11:00
⏱️ Clasificación
📍 Yas Marina Circuit
Domingo 6 de diciembre – 10:00
🏁 Carrera
📍 Yas Marina Circuit