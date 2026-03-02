2 marzo, 2026 00:55
​De película: Alpine presentó la temporada 2026 con Franco Colapinto como protagonista y el lema “Nuevas oportunidades” 

  

A cuatro días de que los monoplazas vuelvan a acelerar a fondo en la primera práctica libre del Gran Premio de Australia, la temporada 2026 de la Fórmula 1 ya empezó a jugarse fuera de la pista. Y quien dio el primer paso fue Alpine, que presentó el nuevo año con un video cargado de épica y con Franco Colapinto y Pierre Gasly como protagonistas.

“El próximo capítulo… 2026. Una nueva era, nuevas oportunidades. Todo empieza aquí”, fue el eslogan seleccionado por la escudería francesa para acompañar imágenes de sus pilotos, ingenieros trabajando contrarreloj y ensayos en pista, con una música que subraya el tono de renovación. Alpine decidió mostrarse con ambición y confianza, en un año que promete cambios profundos dentro y fuera de la grilla.

Franco Colapinto, protagonista del video con el que Alpine presentó la nueva temporada de la Fórmula 1. (@AlpineF1Team en X).Franco Colapinto, protagonista del video con el que Alpine presentó la nueva temporada de la Fórmula 1. (@AlpineF1Team en X).
Las palabras de Franco Colapinto y Pierre Gasly en el video con el que Alpine presentó la nueva temporada

El pilarense afrontará su tercera temporada en la Máxima y la primera desde el inicio del calendario como piloto titular. “Creo que esto es una forma de vivir para nosotros. Toda nuestra vida está en el deporte y estamos poniendo toda nuestra energía para empezar una nueva jornada con gente nueva, súper especial, especialmente con un equipo tan exitoso como Renault y Alpine”, expresó el argentino. Y dejó en claro el nivel de exigencia que implica competir en la élite: “Tenés que ser muy apasionado aquí. Tenés que hacer muchos sacrificios. El sacrificio es parte de la Fórmula 1 y hay que elegir muchas veces”.

El francés, también transmitió optimismo. “El legado, el historial del equipo. Puedo sentir mucha pasión en este lugar. Realmente creo en el momento que tenemos. El primer paso para mí significa una oportunidad. Este equipo no ha tenido éxito. Y eso es lo que necesitamos: la oportunidad de poder actuar. Me siento como si fuera el momento perfecto para volar. Es sólo cuestión de tiempo hasta desbloquear el potencial”, sostuvo Gasly.

El mes pasado, tras tres jornadas intensas de ensayos en Bahrein, Alpine completó más de 1000 vueltas antes de regresar al simulador en Inglaterra con buenas sensaciones. Sin problemas mecánicos de gravedad en la pretemporada, la escudería busca dejar atrás el último puesto en el campeonato de constructores que ocupó el año pasado y consolidarse en la pelea del siempre competitivo “medio pelotón”. El foco estuvo puesto en el ritmo de carrera, en tandas largas, y en optimizar la regeneración de energía de las baterías del sistema eléctrico. El rendimiento del nuevo A526 aparece como la gran incógnita y, al mismo tiempo, como el principal desafío.

El video con el que Alpine presentó la nueva temporada, con Franco Colapinto al frente
La escudería francesa publicó este domingo un video con tono cinematográfico para abrir su nueva temporada en la Máxima, con el pilarense como bandera, a días del arranque del GP de Australia.

La temporada 2026, además, marcará el arranque de una nueva era reglamentaria. Los motores incorporan un 50% de potencia eléctrica -muy por encima del 20% de los últimos años- y utilizan combustibles 100% sostenibles. Las unidades de potencia son más simples y menos costosas, lo que favoreció la llegada de nuevos fabricantes como Audi y Ford. Los autos, por su parte, son más livianos, más compactos y cuentan con aerodinámica activa, con alerones que se abren o cierran según la situación para facilitar los sobrepasos y reducir el aire sucio.

Así es Albert Park, el circuito que abre la temporada de la Fórmula 1

El Mundial se pondrá en marcha el próximo fin de semana en el circuito de Albert Park Circuit, en Melbourne, escenario habitual desde 1996. El trazado urbano semipermanente, ubicado alrededor del lago Albert Park, tiene 14 curvas y la carrera se disputará a 58 vueltas, para completar 306,124 kilómetros. Entre los máximos ganadores del Gran Premio de Australia aparecen Michael Schumacher, con cuatro victorias, y Jenson Button y Sebastian Vettel, con tres cada uno.

Pierre Gasly, Franco Colapinto y Paul Aron formaron parte del video con el que Alpine presentó la nueva temporada de la Fórmula 1. (@AlpineF1Team en X).Pierre Gasly, Franco Colapinto y Paul Aron formaron parte del video con el que Alpine presentó la nueva temporada de la Fórmula 1. (@AlpineF1Team en X).
Cuándo y por dónde ver el estreno de la Fórmula 1 en el GP de Australia con Franco Colapinto

La actividad en pista comenzará el jueves 5 de marzo a las 22.30 con el primer entrenamiento. El viernes habrá segunda práctica a las 2 de la madrugada y la tercera nuevamente a las 22.30. El sábado, desde las 2, se disputará la clasificación.

El domingo a la 1 se largará la carrera que dará inicio formal a nueve meses de competencia, con receso europeo entre julio y agosto y cierre el 6 de diciembre en Abu Dhabi. Toda la acción se podrá seguir en vivo por Disney+ Premium.

Calendario F1
Gran Premio de Australia
image

Jueves 5 de marzo – 22:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Circuito de Albert Park

Viernes 6 de marzo – 02:00

🏎️ Práctica Libre 2

📍 Circuito de Albert Park

Viernes 6 de marzo – 23:30

🏎️ Práctica Libre 3

📍 Circuito de Albert Park

Sábado 7 de marzo – 02:00

⏱️ Clasificación

📍 Circuito de Albert Park

Domingo 8 de marzo – 01:00

🏁 Carrera

📍 Circuito de Albert Park

Gran Premio de China
image

Viernes 13 de marzo – 00:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Circuito Internacional de Shanghái

Viernes 13 de marzo – 04:30

⚡⏱️ Clasificación Sprint

📍 Circuito Internacional de Shanghái

Sábado 14 de marzo – 00:00

⚡🏁 Carrera Sprint

📍 Circuito Internacional de Shanghái

Sábado 14 de marzo – 04:00

⏱️ Clasificación

📍 Circuito Internacional de Shanghái

Domingo 15 de marzo – 04:00

🏁 Carrera

📍 Circuito Internacional de Shanghái

Gran Premio de Japón
image

Jueves 26 de marzo – 23:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Circuito de Suzuka

Viernes 27 de marzo – 03:00

🏎️ Práctica Libre 2

📍 Circuito de Suzuka

Viernes 27 de marzo – 23:30

🏎️ Práctica Libre 3

📍 Circuito de Suzuka

Sábado 28 de marzo – 03:00

⏱️ Clasificación

📍 Circuito de Suzuka

Domingo 29 de marzo – 02:00

🏁 Carrera

📍 Circuito de Suzuka

Gran Premio de Bahréin
image

Viernes 10 de marzo – 08:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Circuito Internacional de Barhéin

Viernes 10 de marzo – 12:00

🏎️ Práctica Libre 2

📍 Circuito Internacional de Barhéin

Sábado 11 de marzo – 09:30

🏎️ Práctica Libre 3

📍 Circuito Internacional de Barhéin

Sábado 11 de marzo – 13:00

⏱️ Clasificación

📍 Circuito Internacional de Barhéin

Domingo 12 de marzo – 12:00

🏁 Carrera

📍 Circuito Internacional de Barhéin

Gran Premio de Arabia Saudita
image

Viernes 17 de abril – 10:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Circuito de la Corniche de Yeda

Viernes 17 de abril – 14:00

🏎️ Práctica Libre 2

📍 Circuito de la Corniche de Yeda

Sábado 18 de abril – 10:30

🏎️ Práctica Libre 3

📍 Circuito de la Corniche de Yeda

Sábado 18 de abril – 14:00

⏱️ Clasificación

📍 Circuito de la Corniche de Yeda

Domingo 19 de abril – 14:00

🏁 Carrera

📍 Circuito de la Corniche de Yeda

Gran Premio de Miami
image

Viernes 1 de mayo – 13:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Miami International Autodrome

Viernes 1 de mayo – 17:30

⚡⏱️ Clasificación Sprint

📍 Miami International Autodrome

Sábado 2 de mayo – 13:00

⚡🏁 Carrera Sprint

📍 Miami International Autodrome

Sábado 2 de mayo – 17:00

⏱️ Clasificación

📍 Miami International Autodrome

Domingo 3 de mayo – 17:00

🏁 Carrera

📍 Miami International Autodrome

Gran Premio de Canadá

Viernes 22 de mayo – 13:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Circuito Gilles Villeneuve

Viernes 22 de mayo – 17:30

⚡⏱️ Clasificación Sprint

📍 Circuito Gilles Villeneuve

Sábado 23 de mayo – 13:00

⚡🏁 Carrera Sprint

📍 Circuito Gilles Villeneuve

Sábado 23 de mayo – 17:00

⏱️ Clasificación

📍 Circuito Gilles Villeneuve

Domingo 24 de mayo – 17:00

🏁 Carrera

📍 Circuito Gilles Villeneuve

Gran Premio de Mónaco
image

Viernes 5 de junio – 08:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Circuito De Mónaco

Viernes 5 de junio – 12:00

🏎️ Práctica Libre 2

📍 Circuito De Mónaco

Sábado 6 de junio – 07:30

🏎️ Práctica Libre 3

📍 Circuito De Mónaco

Sábado 6 de junio – 11:00

⏱️ Clasificación

📍 Circuito De Mónaco

Domingo 7 de junio – 10:00

🏁 Carrera

📍 Circuito De Mónaco

Gran Premio de Barcelona-Cataluña
image

Viernes 12 de junio – 08:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Circuito de Barcelona-Cataluña

Viernes 12 de junio – 12:00

🏎️ Práctica Libre 2

📍 Circuito de Barcelona-Cataluña

Sábado 13 de junio – 07:30

🏎️ Práctica Libre 3

📍 Circuito de Barcelona-Cataluña

Sábado 13 de junio – 11:00

⏱️ Clasificación

📍 Circuito de Barcelona-Cataluña

Domingo 14 de junio – 10:00

🏁 Carrera

📍 Circuito de Barcelona-Cataluña

Gran Premio de Austria
image

Viernes 26 de junio – 08:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Red Bull Ring

Viernes 26 de junio – 12:00

🏎️ Práctica Libre 2

📍 Red Bull Ring

Sábado 27 de junio – 07:30

🏎️ Práctica Libre 3

📍 Red Bull Ring

Sábado 27 de junio – 11:00

⏱️ Clasificación

📍 Red Bull Ring

Domingo 28 de junio – 10:00

🏁 Carrera

📍 Red Bull Ring

Gran Premio de Gran Bretaña
image

Viernes 3 de julio – 08:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Circuito de Silverstone

Viernes 3 de julio – 12:30

⚡⏱️ Clasificación Sprint

📍 Circuito de Silverstone

Sábado 4 de julio – 08:00

⚡🏁 Carrera Sprint

📍 Circuito de Silverstone

Sábado 4 de julio – 12:00

⏱️ Clasificación

📍 Circuito de Silverstone

Domingo 5 de julio – 11:00

🏁 Carrera

📍 Circuito de Silverstone

Gran Premio de Bélgica
image

Viernes 17 de julio – 08:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Circuito de Spa-Francorchamps

Viernes 17 de julio – 12:00

🏎️ Práctica Libre 2

📍 Circuito de Spa-Francorchamps

Sábado 18 de julio – 07:30

🏎️ Práctica Libre 3

📍 Circuito de Spa-Francorchamps

Sábado 18 de julio – 11:00

⏱️ Clasificación

📍 Circuito de Spa-Francorchamps

Domingo 19 de julio – 10:00

🏁 Carrera

📍 Circuito de Spa-Francorchamps

Gran Premio de Hungría
image

Viernes 24 de julio – 08:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Hungaroring

Viernes 24 de julio – 12:00

🏎️ Práctica Libre 2

📍 Hungaroring

Sábado 25 de julio – 07:30

🏎️ Práctica Libre 3

📍 Hungaroring

Sábado 25 de julio – 11:00

⏱️ Clasificación

📍 Hungaroring

Domingo 26 de julio – 10:00

🏁 Carrera

📍 Hungaroring

Gran Premio de Países Bajos
image

Viernes 21 de agosto – 07:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Circuito de Zandvoort

Viernes 21 de agosto – 11:30

⚡⏱️ Clasificación Sprint

📍 Circuito de Zandvoort

Sábado 22 de agosto – 07:00

⚡🏁 Carrera Sprint

📍 Circuito de Zandvoort

Sábado 22 de agosto – 11:00

⏱️ Clasificación

📍 Circuito de Zandvoort

Domingo 23 de agosto – 10:00

🏁 Carrera

📍 Circuito de Zandvoort

Gran Premio de Italia
image

Viernes 4 de septiembre – 07:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Autodromo Nacional de Monza

Viernes 4 de septiembre – 11:00

🏎️ Práctica Libre 2

📍 Autodromo Nacional de Monza

Sábado 5 de septiembre – 07:30

🏎️ Práctica Libre 3

📍 Autodromo Nacional de Monza

Sábado 5 de septiembre – 11:00

⏱️ Clasificación

📍 Autodromo Nacional de Monza

Domingo 6 de septiembre – 10:00

🏁 Carrera

📍 Autodromo Nacional de Monza

Gran Premio de España
image

Viernes 11 de septiembre – 08:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Madring

Viernes 11 de septiembre – 12:00

🏎️ Práctica Libre 2

📍 Madring

Sábado 12 de septiembre – 07:30

🏎️ Práctica Libre 3

📍 Madring

Sábado 12 de septiembre – 11:00

⏱️ Clasificación

📍 Madring

Domingo 13 de septiembre – 10:00

🏁 Carrera

📍 Madring

Gran Premio de Azerbaiyán
image

Jueves 24 de septiembre – 05:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Circuito callejero de Bakú

Jueves 24 de septiembre – 09:00

🏎️ Práctica Libre 2

📍 Circuito callejero de Bakú

Viernes 25 de septiembre – 05:30

🏎️ Práctica Libre 3

📍 Circuito callejero de Bakú

Viernes 25 de septiembre – 09:00

⏱️ Clasificación

📍 Circuito callejero de Bakú

Sábado 26 de septiembre – 08:00

🏁 Carrera

📍 Circuito callejero de Bakú

Gran Premio de Singapur
image

Viernes 9 de octubre – 05:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Circuito Urbano Marina Bay

Viernes 9 de octubre – 09:30

⚡⏱️ Clasificación Sprint

📍 Circuito Urbano Marina Bay

Sábado 10 de octubre – 06:00

⚡🏁 Carrera Sprint

📍 Circuito Urbano Marina Bay

Sábado 10 de octubre – 10:00

⏱️ Clasificación

📍 Circuito Urbano Marina Bay

Domingo 11 de octubre – 09:00

🏁 Carrera

📍 Circuito Urbano Marina Bay

Gran Premio de Estados Unidos
image

Viernes 23 de octubre – 14:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Circuito de las Américas

Viernes 23 de octubre – 18:00

🏎️ Práctica Libre 2

📍 Circuito de las Américas

Sábado 24 de octubre – 14:30

🏎️ Práctica Libre 3

📍 Circuito de las Américas

Sábado 24 de octubre – 18:00

⏱️ Clasificación

📍 Circuito de las Américas

Domingo 25 de octubre – 17:00

🏁 Carrera

📍 Circuito de las Américas

Gran Premio de la Ciudad de México
image

Viernes 30 de octubre – 15:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Autódromo Hermanos Rodríguez

Viernes 30 de octubre – 19:00

🏎️ Práctica Libre 2

📍 Autódromo Hermanos Rodríguez

Sábado 31 de octubre – 14:30

🏎️ Práctica Libre 3

📍 Autódromo Hermanos Rodríguez

Sábado 31 de octubre – 18:00

⏱️ Clasificación

📍 Autódromo Hermanos Rodríguez

Domingo 1 de noviembre – 17:00

🏁 Carrera

📍 Autódromo Hermanos Rodríguez

Gran Premio de São Paulo
image

Viernes 6 de noviembre – 12:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Circuito de Interlagos

Viernes 6 de noviembre – 16:00

🏎️ Práctica Libre 2

📍 Circuito de Interlagos

Sábado 7 de noviembre – 11:30

🏎️ Práctica Libre 3

📍 Circuito de Interlagos

Sábado 7 de noviembre – 15:00

⏱️ Clasificación

📍 Circuito de Interlagos

Domingo 8 de noviembre – 14:00

🏁 Carrera

📍 Circuito de Interlagos

Gran Premio de Las Vegas
image

Jueves 19 de noviembre – 21:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Las Vegas Street Circuit

Viernes 20 de noviembre – 01:00

🏎️ Práctica Libre 2

📍 Las Vegas Street Circuit

Viernes 20 de noviembre – 21:30

🏎️ Práctica Libre 3

📍 Las Vegas Street Circuit

Sábado 21 de noviembre – 01:00

⏱️ Clasificación

📍 Las Vegas Street Circuit

Domingo 22 de noviembre – 01:00

🏁 Carrera

📍 Las Vegas Street Circuit

Gran Premio de Qatar
image

Viernes 27 de noviembre – 10:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Circuito Internacional de Lusail

Viernes 27 de noviembre – 14:00

🏎️ Práctica Libre 2

📍 Circuito Internacional de Lusail

Sábado 28 de noviembre – 11:30

🏎️ Práctica Libre 3

📍 Circuito Internacional de Lusail

Sábado 28 de noviembre – 15:00

⏱️ Clasificación

📍 Circuito Internacional de Lusail

Domingo 29 de noviembre – 13:00

🏁 Carrera

📍 Circuito Internacional de Lusail

Gran Premio de Abu Dhabi
image

Viernes 4 de diciembre – 06:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Yas Marina Circuit

Viernes 4 de diciembre – 10:00

🏎️ Práctica Libre 2

📍 Yas Marina Circuit

Sábado 5 de diciembre – 07:30

🏎️ Práctica Libre 3

📍 Yas Marina Circuit

Sábado 5 de diciembre – 11:00

⏱️ Clasificación

📍 Yas Marina Circuit

Domingo 6 de diciembre – 10:00

🏁 Carrera

📍 Yas Marina Circuit

