​De mayor a menor: así fue el partido de Tim Payne en la derrota de Nueva Zelanda ante Egipto 

Nueva Zelanda disputó su segundo partido y, lógicamente, Tim Payne volvió a salir a la cancha. Esta vez fue en la derrota ante Egipto, en donde el lateral fue titular y hasta tuvo un rol destacado en el encuentro, tanto en la faceta ofensiva como defensiva.

Al igual que su equipo, el partido de Payne fue mejor en el primer tiempo que en el segundo. Sin ir más lejos, el flamante fichaje de Olimpia de Paraguay dio la asistencia que puso en ventaja a Nueva Zelanda. A los 15 minutos, el lateral se hizo cargo de un córner por el sector izquierdo tirando un centro perfecto a la cabeza de Surman, quien marcó el 1-0.

Pero en el resto del primer tiempo, el partido del #2 también fue muy bueno. En la faceta defensiva, contuvo constantemente al extremo Ashour, quien casi nunca lo pudo superar. Y en las pocas que lo pasó, no tuvo vergüenza en tumbarlo con falta.

Por su parte, en cuanto a lo ofensivo, cada vez que Nueva Zelanda atacaba, él subía por el sector derecho, tal como hizo en el partido con Irán. Incluso, sorprendió alguna vez apareciendo por el medio como una opción extra de descarga para los delanteros.

El lateral tiró un centro preciso en el 1-0 (REUTERS/Agustin Marcarian). El lateral tiró un centro preciso en el 1-0 (REUTERS/Agustin Marcarian).

Un segundo tiempo que no fue el mejor

Sin embargo, en el segundo tiempo no pudo mantener su buen desempeño. Al igual que todo el equipo, Payne tuvo un bajón en el nivel y se notó. Si bien es cierto que Egipto pasó a atacar más por el sector opuesto, el lateral tuvo algo de responsabilidad en el empate, ya que no se entendió con uno de sus compañeros y dejó que Zico metiera de cabeza el 1-1 en el principio del complemento. Luego, en el segundo y tercer gol de su rival no tuvo responsabilidad, aunque tampoco poseyó el peso ofensivo que sí mostró en la primera parte.

En cuanto a los números, en los 85 minutos que estuvo en cancha, el neozelandés tuvo dos entradas (una efectiva), realizó tres despejes y ganó dos duelos. Además tuvo una precisión en los pases del 80%. Estadísticas más que convincentes.

Así, Payne cerró un partido bastante aceptable , en donde tuvo la alegría de sumar su primera asistencia en el Mundial, más allá de que finalmente su equipo terminó perdiendo ante un Egipto que realizó un muy buen segundo tiempo.

Al igual que el resto del equipo, su nivel bajó en el segundo tiempo (AP Photo/Abbie Parr). Al igual que el resto del equipo, su nivel bajó en el segundo tiempo (AP Photo/Abbie Parr).

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