​De la Messi Cup a la Selección: los pibes de River que copan la lista del Sub 16 para jugar en Miami 

Hace cuatro meses, los pibes de River festejaban la Messi Cup en el Chase Stadium, que fue la casa del Inter Miami de Leo hasta principios de este año. No fue un título oficial, tampoco entregó la clasificación a la actual Copa Libertadores, pero fue una conquista que generó un gran orgullo en Núñez y que entusiasmó a los hinchas en los partidos contra potencias como Barcelona, Manchester City, Inter, Chelsea y Atlético de Madrid. Y ahora, cuatro de los integrantes de aquel equipo de Martín Pellegrino volverán a Florida, pero esta vez con la Selección Argentina Sub 16 para jugar la Copa Vertex.

Bautista Giménez, Gianfranco Ledestre, Valentín Sayago y Bruno Cabral son los cuatro representantes elegidos por el entrenador Facundo Quiroga para este este cuadrangular internacional del que también participarán Inglaterra, Estados Unidos y México. Los pibes viajarán este lunes por la noche para debutar contra los jóvenes mexicanos el jueves 16 en el FIU Soccer Stadium.

El uno por uno de los pibes de River citados al Sub 16

Bruno Cabral fue el goleador sensación del Millonario en la Messi Cup. Con 51 goles en 38 partidos jugados entre la Octava y AFA en 2025, anotó siete en los cinco partidos que tuvo River en el torneo y fue MVP y Botín de Oro. “Mi sueño es ganar la Libertadores con River y ser campeón del mundo”, le dijo a Olé el delantero nacido en Lomas de Zamora, que dio sus primeros pasos en el club del barrio Los Leones. Luego vistió las camisetas de El Fortín de Rivarola, Juncal FC, Parque Chas y Camioneros, hasta que River detectó su talento y no lo dejó escapar.

El atacante del Millonario, autor de un gol y MVP en el 3-1 ante Chelsea por la semi de @themessicup, dejó sus sensaciones. @fsr.sports

Valentín Sayago, hermano menor de Juan (cedido al Flamengo), el volante ofensivo fue otro punto alto en aquel torneo que organizó Leo. A pesar de que en la final fue expulsado por doble amarilla producto de un error arbitral, fue clave con una asistencia a Cabral y a lo largo del torneo marcó la diferencia con sus fintas de calidad para desmarcarse, mandar centros desde la derecha y generar constantes situaciones de peligro en campo rival.

Gianfranco Ledestre ya había sido convocado a la Selección Sub 15 y a la Sub 16, se consagró campeón con la Novena de River en 2024 y con la Octava en 2025 y suele lucir la cinta de capitán. Oriundo de Lincoln, también es volante ofensivo/extremo, comenzó a jugar a la pelota en Juventud Unida y Rivadavia hasta que a los 8 años, con edad de Infantiles, llegó al CARP: ” Soy un jugador habilidoso y simple, que se asocia con los volantes y mete asistencias a los delanteros. Me gusta tener la pelota y hacer jugar al equipo. Y llegar a posición de gol”.

Gianfranco Ledestre ya firmó su primer contrato en River. Gianfranco Ledestre ya firmó su primer contrato en River.

Bautista Giménez es un marcador central zurdo, categoría 2010, y llegó a River en 2005. Firme en el juego aéreo con sus 185 centímetros y buen primer pase en la salida, el nacido en Moreno ya había sido convocado a las Juveniles de la Argentina y es un interesante proyecto para el futuro de la zaga Millonaria.

La lista del Sub 16