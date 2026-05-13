​Cuti Romero afila su regreso: recuperación de Selección en Inglaterra 

En la Selección Argentina hay expectativa. La lesión de Cristian Romero en el ligamento colateral de su rodilla significó que las alarmas se enciendan en Ezeiza. Sin embargo, su presencia en el próximo Mundial está confirmada y el Cuti ya le está metiendo con todo para ponerse óptimo lo antes posible.

Romero caminando por Londres con su rodilla izquierda protegida. Romero caminando por Londres con su rodilla izquierda protegida.

Luego de estar con la zona afectada inmovilizada por una semana, y tener una férula en el día a día, el defensor de 28 años compartió en sus redes sociales una foto en la que se lo ve trabajando con Luis García, kinesiólogo e integrante del cuerpo médico del seleccionado argentino, en Londres mientras sigue de cerca el final de temporada de sus compañeros en Tottenham.

La foto que posteó el Cuti Romero en sus redes en plena recuperación. (Foto: @cutiromero2). La foto que posteó el Cuti Romero en sus redes en plena recuperación. (Foto: @cutiromero2).

Su lesión en la Premier League

Claro, con su golpe sufrido en el partido frente al Sunderland, el pasado 12 de abril, cuando Brian Brobbey empujó al zaguero contra el arquero de los Spurs, Antonín Kinský, y provocó el dolor y llanto del ex Belgrano, la ausencia de Romero para las últimas fechas de la Premier League -donde el equipo londinense se juega la permanencia- quedó confirmada de forma inmediata.

El momento de la lesión del Cuti. (Owen Humphreys/PA via AP) El momento de la lesión del Cuti. (Owen Humphreys/PA via AP)

El lugar en la lista para la gran cita lejos no se encuentra en duda, por más que llegue al debut con Argelia, el martes 16 de junio en Kansas, prácticamente sin rodaje futbolístico. Aunque la intención del cordobés es tratar de acelerar la recuperación lo máximo posible para llegar en óptimas condiciones físicas a la Copa del Mundo.

Video: Fubo Sports

Para cuándo podría estar al 100% el Cuti