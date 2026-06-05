​Culotta asumió como presidente y anunció el San Lorenzo que se viene 

Luego de lograr un triunfo ajustado (ganó con el 29% de los votos) en las Elecciones Extraordinarias del pasado sábado, Marcelo Culotta asumió como presidente de San Lorenzo este jueves al mediodía. Fue elegido para completar el frustrado mandato de Marcelo Moretti, luego de haberse decretado la acefalía, por lo que su gestión se extenderá hasta diciembre del año que viene.

Culotta, nuevo presidente de San Lorenzo (Prensa CASLA) Culotta, nuevo presidente de San Lorenzo (Prensa CASLA)

Culotta asumió en San Lorenzo

En un acto llevado a cabo en el Pedro Bidegain, se presentó la nueva Comisión Directiva y el flamante presidente posteó en sus redes sociales: “Hoy comienza la reconstrucción del club, la comenzamos juntos, ustedes y nosotros”. El oficialismo tendrá 15 representantes, mientras que la oposición, conformada por los frentes San Lorenzo en Marcha, Volver a San Lorenzo y Movete Boedo Movete, se reparten los otros cinco lugares.

“Desde hoy, con gestión, trabajo y compromiso, vamos a poner el club donde merecen los socios e hinchas y la historia de nuestro club”, agregó Culotta al momento de su asunción. Además, escribió: “Queremos una institución creíble, fuerte y poderosa. Vamos con todo”. ” Nada será fácil, todo lo contrario, pero acá estamos para dejarlo todo”, concluyó.

Además, tras asumir, le dedicó una publicación a José Sanfilippo, gloria de San Lorenzo que falleció hoy a los 91 años: “Hoy es un día triste para todos los sanlorencitas. Que su memoria nos inspire para recuperar ese espíritu ganador y glorioso que representó el Nene en nuestro club”.

Culotta, el día que ganó los comicios. (Foto: @franco_saraco). Culotta, el día que ganó los comicios. (Foto: @franco_saraco).

A San Lorenzo le cayó una nueva inhibición

En plena transición democrática, las nuevas autoridades de San Lorenzo recibieron la primera pálida de su gestión. En el registro oficial de la FIFA, apareció una nueva inhibición. Se trataría de gastos administrativos correspondientes a principios de este año, el momento en el que se abonaron gran parte de las deudas. De esta forma, la institución acumula cuatro prohibiciones para incorporar.

La Comisión Directiva transitoria que dejó el cargo, encabezada por Sergio Constantino, había confirmado el levantamiento de las inhibicione s (que en su peor momento llegaron a ser 19). En un clima complicado, al menos económicamente hablando, Marcelo Culotta tendrá la difícil tarea de salir de la lista negra para reforzar el equipo comandado por Gustavo Álvarez.

Además, deberá ponerse manos a la obra con la renovación de 20 contratos profesionales que finalizan en diciembre de este año. El listado va desde referentes como Ezequiel Cerutti o Jhohan Romaña, otros recién llegados como Luciano Vietto o Rodrigo Auzmendi, hasta algunos que se ganaron su lugar como Gregorio Rodríguez y Mathias De Ritis.

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