​Cuándo y dónde se juega la final por el ascenso entre Madryn y Gimnasia 

A la espera de la definición del horario y la sede de la final por el primer ascenso que jugarán Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza este sábado, se anunció el cronograma completo de los partidos de la primera etapa del Reducido por el segundo ascenso.

En el inicio de los octavos de final, que serán duelos a partido único con ventaja deportiva (en caso de empate) para los mejores posicionados en la tabla, Atlanta (2º) recibirá el sábado a las 13 a Chaco For Ever (8º) mientras que Gimnasia y Tiro de Salta (4º) hará lo propio con Temperley (6º), desde las 20:30 en el estadio Gigante del Norte.

El domingo, San Miguel (5º) viajará a Jujuy para enfrentar a Gimnasia y Esgrima (5º) desde las 15:10 y poco después, a las 17:10, Estudiantes de Buenos Aires (3º) y Deportivo Maipú (7º) se medirán en el Ciudad de Caseros. A las 19 habrá dos duelos: Estudiantes de Río Cuarto (2º) frente a Patronato (8º) y Tristán Suárez (3º) contra Agropecuario (7º). Por último, desde las 21:15, será el turno de Deportivo Morón (4º) contra San Martín de Tucumán (6º) en el Nuevo Francisco Urbano, con un campo de juego complicado ya que allí se está jugando la Copa Libertadores femenina.

En los cuartos de final se sumará el perdedor del partido entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza y los duelos pasarán a ser series de ida y vuelta, con los mejores posicionados en la etapa regular definiendo de local y gozando de ventaja deportiva en caso de empate. Esta forma de desempate recién dejará de correr en la final, a partido único y con penales, si hiciera falta.