​¿Cuándo y contra quién juega Boca por la Fase 2 del repechaje de Copa Libertadores? 

Boca ya conoce a su rival para la Fase 2 del repechaje de la Copa Libertadores. Será Alianza Lima de Perú, que se impuso 4 a 2 en el global a Nacional de Paraguay en la Fase 1. ¿A qué equipos podría enfrentar el equipo de Fernando Gago en la Fase 3?

Hay 3 fases previas a la zona de grupos en la Copa Libertadores. Algunos equipos entran en la Fase 1 y otros en la 2. En la primera 6 equipos (de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) se disputaron 3 plazas para la segunda ronda. Siempre se sortean y los cruces se juegan a eliminatoria directa con partido de ida y de vuelta. En la Fase 2 se suman 13 conjuntos (2 de Brasil, Chile y Colombia y 1 de Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela). De esos 16 serán 8 los que avancen a la Fase 3 (se aseguran al menos jugar la Sudamericana) y finalmente 4 los clasificados a la zona de grupos. ¿Cuándo juega Boca vs Alianza Lima?El martes 18 de febrero desde las 21:30 se jugará el partido de ida en el Estadio Alejandro Villanueva de Perú. El 25, exactamente una semana después y en el mismo horario, se definirá la serie en La Bombonera. El ganador de este duelo se enfrentará al que avance entre Deportes Iquique de Chile e Independiente Santa Fe de Colombia, con el pase a la fase de grupos en juego.

Deportes Iquique (CHI) vs. Independiente Santa Fe (COL), The Strongest (BOL) vs. Bahía (BRA), Defensor Sporting (URU) vs. Cerro Porteño (PAR), El Nacional/Blooming (se define este jueves) vs. Barcelona (ECU), Universidad Central (VEN) vs. Corinthians (BRA), Deportes Tolima (COL) vs. Melgar (PER), Boston River (URU) vs. Ñublense (CHI), Alianza Lima vs. Boca Juniors (ARG).

