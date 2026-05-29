​Cuáles son los nueve campeones del mundo que no estarán en el Mundial 

Se terminó la espera y ya se conoció la lista de los jugadores que defenderán la camiseta argentina en el Mundial. Algunos repetirán la experiencia de Qatar 2022, otros tendrán su debut absoluto y varios campeones del mundo quedaron afuera. En total, son nueve los futbolistas que levantaron la Copa en Qatar y no estarán presentes en Estados Unidos. Algunos casos ya eran esperados y otros sorprendieron.

Lista Argentina Mundial. Lista Argentina Mundial.

Los nueve campeones del mundo que quedaron afuera

Franco Armani

Su ausencia no sorprendió. Fue el tercer arquero en Qatar 2022, detrás del Dibu Martínez y Gerónimo Rulli. Tras consagrarse campeón del mundo y ganar también la Copa América del 2024, el arquero de River decidió dar un paso al costado de la Selección.

Ángel Di María

Sus goles quedaron marcados para siempre en la memoria de los argentinos. Fideo se retiró de la Selección luego de la consagración en la Copa América en Estados Unidos. Fue protagonista en las finales más importantes, con goles en los Juegos Olímpicos 2008, la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar.

Juan Foyth

Una ausencia que ya estaba prevista. La rotura del tendón de aquiles de la pierna izquierda, sufrida en enero, lo dejó sin chances de llegar en condiciones al Mundial.

Ángel Correa

Ni siquiera formó parte de la prelista de 55. El delantero, que desde mediados de 2025 juega en Tigres de México, tampoco había sido convocado en las últimas citaciones de Scaloni.

Paulo Dybala

Llamó la atención cuando se vio que la Joya no estaba en la prelista. Durante el año estuvo condicionado por las lesiones que le impidieron tener continuidad y volver a su mejor nivel en la Roma.

Alejandro Gómez

El Papu fue campeón del mundo en Qatar, pero quedó rápidamente marginado de la Selección tras recibir en 2023 una suspensión de dos años por un control antidoping positivo. Actualmente juega en el Padova, de la Serie B de Italia.

Marcos Acuña

Fue una de las ausencias que más sorprendió y se definió sobre el cierre. Sus problemas físicos recientes, sumado a una contractura en el isquiotibial, además del recambio y la variedad de opciones en su puesto, terminaron inclinando la balanza. Aunque integró la prelista, quedó afuera de la convocatoria final.

Guido Rodríguez

Integró la prelista de 55 jugadores, pero finalmente quedó afuera de la nómina definitiva por la fuerte competencia y el gran nivel de los mediocampistas que integran la lista final de 26.

Germán Pezzella

Su regreso a River había generado mucha expectativa, pero no logró sostener el nivel esperado y terminó perdiendo terreno en la consideración de Scaloni de cara al Mundial.

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