​Cuáles son las bajas de Boca para la final anticipada contra Cruzeiro 

El mejor momento de un equipo de fútbol es aquel que encuentra un equilibrio en cuanto a rendimientos individuales y colectivos, resultados y -tan o más importante- la disponibilidad de jugadores ante la amenaza siempre latente de lesiones. Para Boca exisitió esa instancia en esta primera parte del 2026, pero está claro que no se trata precisamente de la previa del partido contra Cruzeiro.

Un choque que no será uno más y que puede torcer -para mal- el rumbo de un año que arrancó con expectativas bien altas y que las elevó justo después de una seguidilla cumbre: la de los partidos como visitante que le ganó a River (1 a 0) y a Defensa (4 a 0), tras lo cual quedó definitivamente clasificado a los octavos de final del Torneo Apertura.

Hasta ahí, la rotación parecía funcionar a la perfección y los ánimos volaban. Incluso, Claudio Ubeda hacía silencio en medio de la conferencia de prensa en Florencio Varela para que se escuchara la algarabía que llegaba desde el vestuario visitante. Un panorama que cambió justo al partido siguiente, cuando el equipo cayó ante Cruzeiro en su tercer cruce de Copa Libertadores y se llenó de dudas.

Ubeda Boca Predio Ubeda Boca Predio

Es que a esa derrota le siguieron dos más en tres partidos: la que lo eliminó en el primer mano a mano local y la segunda al hilo en el plano internacional, que lo dejó expectante y con la obligación de no volver a perder en pos de no quedar nuevamente fuera de competencia antes de tiempo.

Las bajas, un agravante que preocupa

Con un panorama que tiene un agravante además del bajón futbolístico: las ausencias de jugadores clave en el 11 ideal. El primero de ellos es el delantero que cambió la forma de atacar del equipo, Adam Bareiro. El paraguayo sufrió dos desgarros en una misma jugada (en el aductor y en su abdomen) y tuvo que salir en el primer tiempo de la caída ante Huracán.

Santiago Ascacibar es uno de los que se perderá el partido contra Cruzeiro. Santiago Ascacibar es uno de los que se perderá el partido contra Cruzeiro.

Con Milton Giménez (su reemplazante natural) también tocado, la variante que hoy saca una cabeza de ventaja para acompañar a Miguel Merentiel es la del también guaraní Ángel Romero. Una sucesión que abre preocupación especial porque -más allá de que cada uno viene de marcar ante el Globo- ninguno pareció acoplarse a la forma de jugar que mejor resultado le dio a Ubeda como el ex River.

La presencia del Mellizo en el equipo es también una muestra de cuánto bajó en la consideración Exequiel Zeballos, quien además de haber bajado su nivel parece estar frente a sus últimos dos partidos con la azul y oro.

Ruso fuera

En la mitad de la cancha, la baja de Santiago Ascacibar, por su expulsión contra Barcelona en Guayaquil, es tal vez de lo más sensible por la falta de un reemplazo natural.

Paredes tendrá la responsabilidad y la misión de llevar a Boca a un resultado que lo ayude a meterse en octavos. Paredes tendrá la responsabilidad y la misión de llevar a Boca a un resultado que lo ayude a meterse en octavos.

Si bien ahí se asumía como natural que juegue Ander Herrera, o bien por la importancia de plantar batalla y no arriesgar a una derrota inoportuna o porque el cuerpo técnico no ve pleno al español, la titularidad para el martes estaría encarnada en Tomás Belmonte, quien conformaría una especie de triple cinco junto a Leandro Paredes y Milton Delgado.

Lateral por urgencia

El otro cambio que plantea Sifón de acuerdo a sus ensayos es el de darle la chance desde el inicio a Malcom Braida para que sea el lateral por derecha. Si bien no responde a una obligación, la salida de Marcelo Weigandt (y la no sustitución por su suplente Juan Barinaga) da cuenta de una baja notable, pero de nivel, en un puesto que desde hace años que no encuentra dueño.

Video: FOX Sports

Claro que no son las únicas bajas nominales, porque tampoco podrá estar el arquero titular de Boca, Agustín Marchesin, luego de su rotura de ligamentos que lo dejó al margen de toda competición hasta casi fines de este año. Su lugar, una vez más y a pesar de su salida durante el anterior partido copero (en Ecuador), estará ocupado por Leandro Brey.

Más afuera

En tanto, la posible recuperación de Edinson Cavani (quien tampoco garantiza tener un regreso óptimo, a partir de los antecedentes), todavía es un interrogante. Al igual que en el caso del chileno Carlos Palacios, quien ni siquiera sumó un minuto en lo que va del año.

Otro factor de preocupación

Sin embargo, las bajas no solamente se centran en los que no pueden jugar, sino también en otra cuestión no menor: lo anímico, esa capacidad para reaccionar ante un golpe.

Justamente una cualidad que este Boca parecía desarrollar pero que en los últimos partidos volvió a asomar como un punto débil, tras no poder sacar adelante ninguno de los partidos en los que tuvo que jugar con uno menos, ni tampoco levantar las desventajas que se le presentaron en sus tres partidos fatales.