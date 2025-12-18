​¿Cuál será el nuevo número de Max Verstappen? 

Luego de un cierre de campeonato espectacular en la temporada 2025, Max Verstappen terminó subcampeón del mundo detrás del británico Lando Norris. El #1, número que perteneció al neerlandés durante los últimos cuatro años, y que sólo se les permite usar a los campeones, estará en un McLaren y no en un Red Bull a partir de 2026, ya que el británico lo eligió por sobre el #4.

“Es tradición y existe por algo. Todos los que formamos parte del equipo y tenemos un rol en McLaren, o en mi auto, lo llevaremos con orgullo. Mis mecánicos, mis ingenieros, todos los que forman parte de McLaren tendrán ese reconocimiento. Así que no es por mí, es por ellos también”, explicó Norris en un diálogo con Sky Sports.

Formula One F1 – Abu Dhabi Grand Prix – Max Verstappen y Lando Norris

Verstappen y su nuevo número

Luego de varios rumores sobre qué número usaría Max, el equipo de Red Bull lo confirmó este jueves. El neerlandés correrá el 2026 con el número 3. Desde que llegó a la Fórmula 1 a Verstappen le gustaba el 3. De hecho, ese era el número que quería usar cuando llegó, pero se topó con un problema: estaba en uso. Lo tenía Daniel Ricciardo en su Red Bull. Por terminó usando el 33.

Aunque el #3 lo tiene Ricciardo, la Federación Internacional del Automóvil aplicó un cambio en la normativa de dorsal permanente que se aplicó en 2014 y los pilotos tendrán la chance de realizar un cambio. Entonces, Max, con el ya permiso otorgado por Daniel, va a poder usar el número #3 en su Red Bull.

La palabra de Max Verstappen

Previo a la confirmación del 3, el neerlandés declaraba lo siguiente en The Telegraph: “Tengo que obtener la aprobación, por lo que es una buena pregunta qué número usaré el año que viene. Mi número favorito es el 3, pero aún tengo que esperar para ver si es posible y está permitido”, agregó.

Como ya es de costumbre, Verstappen se anticipó al posible rechazo de la FIA para utilizar el número 3 y pensó en otro: el 69. “Mi padre me dijo que no era buena idea. ¡Pero ese número siempre parece el mismo, mires por donde mires el auto! Mi número favorito siempre ha sido el 3, salvo el 1. Será el número 3″, contó en Viaplay.

La historia del #3

Los pilotos más recientes que han logrado ser campeones del mundo con el número #3:

Jacques Villeneuve en 1997

Michael Schumacher en 2000

Antes lo llevó Graham Hill rumbo a su primer título en 1962.

