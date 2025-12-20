​Cuál es la diferencia millonaria que tienen que zanjar Boca y Dybala para llegar a un acuerdo 

Es un sueño. Una posibilidad que se fue dando de a poco. Entre su cariño por los colores, la presencia de su amigo Leandro Paredes y lo que fueron diciendo las partes involucradas. Pero, para que llegue Paulo Dybala a Boca habrá que zanjar en su momento una diferencia millonaria. Uno ceder, el otro resignar. No hay otra, como la mayoría de las veces que vuelve al fútbol argentino una estrella del fútbol europeo.

El contrato de la Joya es un obstáculo en el camino. No la duración, porque está a seis meses de finalizarlo y quedar libre, y en ese momento no habrá que negociar con la Roma. En seis meses, para el mercado de pases de mitad de año, sería una charla cara a cara sin intermediarios. Con la necesidad de acordar solamente sus honorarios en el fútbol argentino. Y aquí el posible problema: lo que gana el futbolista.

El salario de Dybala lo coloca como el jugador mejor pago de la Roma y uno de los mejores pagados de la Serie A, duplicando por ejemplo a lo que cobraba Paredes en su estadía en el mismo club de la capital italiana. Y si bien Boca le pudo mantener a Leo la cifra que ganaba allí, no sería posible con Paulo. La diferencia es enorme.

Dybala y Paredes no sólo fueron compañeros en Roma y la Selección, también son grandes amigos fuera de la cancha y hasta comparten vacaciones familiares.

De acuerdo a datos de mercado y reportes financieros de sitios especializados, Dybala estaría sacando 12,9 millones brutos de euros por temporada, antes de impuestos y sin incluir bonificaciones por rendimiento, goles, títulos y otras cláusulas variables, lo que puede elevar su ingreso total.

Y si bien tiempo atrás ya hubo charlas entre Juan Román Riquelme y Dybala, será un tema a negociar seguramente una vez que la Joya esté cerca de terminar su contrato en la Roma. Si quiere jugar en Boca por encima de las ofertas que pueden llegarle de ligas mucho más ricas.

