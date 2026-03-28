​Cristiano Ronaldo volvió a entrenarse con Al Nassr después de 27 días 

Cristiano Ronaldo no juega desde el pasado 28 de febrero durante el encuentro frente a Al-Fayha en la Saudi Pro League, cuando debió abandonar el campo a los 36 minutos del segundo tiempo tras sentir una molestia muscular en la zona de los isquiotibiales. Los estudios posteriores revelaron una lesión en el tendón de la corva que le imposibilitó su participación en el amistoso de Portugal contra México.

A casi un mes de este episodio, el delantero de 41 años ya volvió al ruedo. Al-Nassr confirmó su regreso a los entrenamientos mediante sus redes sociales con una foto del Bicho trabajando junto al plantel, acompañada por un breve mensaje: “ El entrenamiento continúa durante el descanso”.

Cristiano Ronaldo vuelve a entrenar con Al Nassr. (X: @AlNassrFC) Cristiano Ronaldo vuelve a entrenar con Al Nassr. (X: @AlNassrFC)

La imagen rápidamente empezó a dar vueltas por X entre los fanáticos del club saudí, que esperan volver a verlo dentro de la cancha lo antes posible. Durante su ausencia, el equipo tuvo que sobrevivir sin su goleador y líder, una pieza clave tanto dentro como fuera del vestuario.

¿Cuándo vuelve Cristiano a jugar con Al-Nassr?

El calendario indica que Al-Nassr volverá a la competencia oficial en abril, cuando enfrente a Al-Najam SC el próximo viernes 3. Ese partido aparece como el escenario ideal para el regreso de Cristiano a las canchas, ya con ritmo de entrenamiento y pensando en recuperar minutos de competencia.

El portugués encarará este tramo de la temporada con un objetivo claro: mantenerse en forma de cara al gran sueño de disputar su sexto Mundial con Portugal. A pesar del paso del tiempo, CR7 sigue apuntando a llegar competitivo a la máxima cita internacional.

Cristiano Ronaldo entrenó con Al Nassr. (FOTO: Al Nassr) Cristiano Ronaldo entrenó con Al Nassr. (FOTO: Al Nassr)

Sin Cristiano, quién usará la 7 de Portugal

Ante la ausencia del Comandante en la convocatoria portuguesa para esta fecha FIFA, otro futbolista llevará la emblemática camiseta número 7. En el amistoso frente a México, programado para el 29 de marzo, el encargado será Gonçalo Guedes.

No es un detalle menor: la 7 de Portugal está profundamente asociada a la figura de Cristiano desde hace años. Por eso, cada vez que el ídolo no está disponible, quién la lleva se convierte inevitablemente en un foco de atención para los hinchas.

Mientras tanto, el capitán luso trabaja en Arabia para volver cuanto antes. Después de 27 días de recuperación, el Bicho ya está otra vez en Arabia y en movimiento… y Al-Nassr empieza a ilusionarse con tener de nuevo a su máxima estrella dentro de la cancha.

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