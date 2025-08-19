​Crisis en San Lorenzo: Moretti fue a la sede con un escribano, pero no lo dejaron pasar 

El presidente licenciado de San Lorenzo, Marcelo Moretti, quien está siendo investigado por la Justicia, se presentó en la primera mañana de este lunes en la sede principal del club, ubicada en Avenida La Plata 1782 acompañado de un escribano. Sin embargo, no pudo ir mas allá de la recepción: el secretario Martín Cigna, uno de sus adversarios políticos, le impidió acceder a la oficina presidencial y tampoco oficializó el levantamiento de su licencia.

La llegada de Moretti sorprendió al personal, ya que no había sido anunciada ni coordinada con la dirigencia. Si bien se desconoce con exactitud el motivo de su presencia en la sede azulgrana, podría estar relacionado con el inminente fallo del Tribunal de Etica de la AFA que lo repondría en su cargo por falta de pruebas en su contra. De darse esta situación, el actual vicepresidente a cargo de la entidad, Julio Lopardo, presentaría su inmediata renuncia. Pese a que muchos dirigentes podrían seguir estos pasos, Moretti tendría el respaldo suficiente para evitar la acefalía dirigencial, que desembocaría en nuevas elecciones.

Tras la polémica generada por la difusión de una cámara oculta que expuso al presidente recibiendo un fajo de 25.000 dólares, presuntamente para facilitar la incorporación de un futbolista a las divisiones Inferiores del club, Moretti permanece bajo investigación de la justicia ordinaria y aguarda la resolución del Comité de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino, donde ocupa el cargo de vocal en el Comité Ejecutivo. Mientras tanto, su licencia, motivada por el escándalo de corrupción, sigue vigente y cualquier intento de reincorporación deberá ser informado previamente por la Comisión Directiva.

Esta fue la segunda vez que Moretti se presentó en San Lorenzo luego del pedido de licencia. La anterior había sido el pasado 25 de mayo con la intención de presenciar el partido contra Platense por los playoffs del Torneo Apertura. En aquella ocasión, llegó sin que nadie lo esperara y escoltado por un grupo de custodios, subió al segundo piso e intentó ingresar al palco presidencial, donde estaba el grueso del oficialismo. Pero no fue bien recibido y debió retirarse.

Después de un cruce con Cigna y con Lopardo, a quienes señaló como “traidores”, Moretti intentó ver el partido desde la zona baja pero por orden de la dirigencia tampoco pudo permanecer en ese sector y finalmente se fue de la cancha sin ser detectado por los hinchas. En lo único que coinciden los oficialistas y los opositores es que Moretti no puede volver por el rechazo que su figura provoca en los socios, pero saben que no renunciará mientras no haya fallo al respecto de AFA o la justicia.