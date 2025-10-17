​Crisis en San Lorenzo: el presidente Moretti no pudo participar de la reunión de Comité Ejecutivo de AFA 

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, intentó participar este jueves de la reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, pero fue impedido de hacerlo y se retiró del predio tras denunciar que “le estaban haciendo un golpe de Estado”. Aunque una resolución judicial lo habilita para ejercer el cargo, desde la AFA le informaron que hasta que no cumpla con el fallo judicial y solucione la crisis institucional que atraviesa la entidad, no podrá formar parte del comité.

Moretti llegó al predio con la intención de participar de la reunión y mantener un diálogo con el titular Claudio “Chiqui” Tapia y otros miembros de la cúpula de la AFA, pero tras una breve conversación con el apoderado de la entidad, Andrés Patón Urich, se le informó que no podía sumarse al encuentro. Moretti pidió entonces la palabra y, ante los presentes, sostuvo: “Lo que me están haciendo a mí es un golpe de Estado. Hoy van por mí, mañana van por cualquiera de ustedes”.

El encuentro tenía como objetivo empezar a definir los torneos de 2026 y la presencia de Moretti, en conflicto con la comisión directiva de su propio club, generó tensión desde las primeras horas del día, como sucedió el lunes en la sede de San Lorenzo, cuando el presidente debió retirarse en patrullero. Por esa razón, la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas de la Policía de la provincia de Buenos Aires desplegó efectivos en los accesos al predio Lionel Messi de Ezeiza para evitar manifestaciones de hinchas azulgranas en un contexto de crisis creciente dentro del club.

Moretti mantiene su decisión de no renunciar y su situación judicial y política mantiene a San Lorenzo en un escenario de incertidumbre institucional que ahora alcanzó también a la AFA. De hecho, el club en este momento no tiene representación en el Comité Ejecutivo.

La burbuja y el escaso contacto con los dirigentes se traduce también en una molestia generalizada sobre los sueldos de los futbolistas. Solo un pequeño porcentaje del plantel cobró julio y conforme pasan los días, los meses se siguen acumulando y no habría que descartar que los jugadores adopten alguna medida de fuerza. Dos de ellos, Jhohan Romaña y Alexis Cuello, incluso tomaron la de decisión de intimar al club.

Mientras se esperan definiciones, el equipo se prepara para enfrentar a Atlético Tucumán el lunes 20 a las 21:15 horas. El presidente Moretti prevé viajar pero no lo haría con la delegación sanlorencista.