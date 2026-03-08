​Crece la preocupación en Ecuador por la fractura expuesta que sufrió Jean Pierre Arroyo 

Un triunfo ante Mushuc Runa le permitió a Independiente del Valle quedar puntero. Sin embargo, la fiesta quedó en un segundo plano por la dura lesión que sufrió Jean Pierre Arroyo, quien se retiró en camilla.

A los 76 minutos del encuentro, el mediocampista fue interceptado a la carrera por Brian Negro, quien le provocó una fractura expuesta de tibia y peroné tras una dura entrada. Aunque el argentino (que militó en Colón hasta 2025) fue a quejarse con el árbitro, fue expulsado inmediatamente.

El comunicado de Independiente del Valle sobre la fractura expuesta que sufrió Jean Pierre Arroyo

Tras conocerse el grado de la lesión, la institución lanzó un breve comunicado para agradecer el respeto y las muestras de cariño que recibió su futbolista. “El Club Independiente del Valle, ante la lamentable lesión sufrida por nuestro jugador Jean Pierre Arroyo Vernaza, agradece profundamente la enorme cantidad de mensajes, muestras de cariño y preocupación expresadas por la afición, los clubes y todo el entorno del fútbol”, recalcaron.

A su vez, insistieron en que volverá con todos los ánimos. “Este respaldo y solidaridad se convierten en un motor fundamental para que Jean Pierre enfrente este momento con fortaleza y pueda regresar más fuerte a las canchas”, soltaron.

Por último, destacaron: “Desde el club le enviamos toda nuestra fuerza y le deseamos una pronta y exitosa recuperación. Todo el equipo y la familia Independiente del Valle están con él en estas horas difíciles”.

