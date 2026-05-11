​Coudet, tras la clasificación de River: “Nos va a hacer mejores” y “hay que estar más juntos que nunca” 

“Es difícil hacer un análisis”, fueron las primeras palabras de un Eduardo Coudet casi que en shock. Y no es para menos. El momento en el que sentó en la conferencia probablemente haya sido el primero de tranquilidad en una noche realmente de locos. Y la reacción del entrenador de River al finalizar el partido ya dejaba indicios de las miles de emociones que pasaban por su cabeza: brazos en alza denotando el desahogo que incluyó un fuerte abrazo con Marcelo Barovero. Aunque también dio la primera muestra de su premisa: unidad. Momentos antes del “hay que estar todos juntos”, con el que encabezó sus frases, su momento de consuelo a Kendry Páez (quien falló su penal) casi como un padre ya era un mensaje fuerte.
Qué dijo Coudet luego de la clasificación de River ante San Lorenzo
“Tengo muy claro esto, la exigencia nos va a hacer mejores. Es River, se los digo constantemente, pudimos salir de la manera que lo hicimos, después vamos a la mitad y saludamos a la gente”, continuó el Chacho, entendiendo momentos y hasta poniendo paños fríos a lo que fue un ambiente de a ratos tenso en el Monumental. Incluso, también, supo utilizar esa demanda que bajó desde todos los sectores del estadio de manera positiva: “Estamos donde estamos y nos gusta. A mí me gusta la exigencia y lo que quiere ver el hincha es lo que queremos todos. Lo más importante es que se fue contento. Pasó de la exigencia a la alegría”.
Algo más calmo, Coudet entró en el desarrollo del partido y dejó sus sensaciones: “El primer tiempo fue muy bueno, 11 contra 11 estabamos circulando bien y generando situaciones. Podríamos haber hecho un par de goles, aunque siempre hay cosas para corregir. En el único tiro al arco nos fuimos perdiendo 1-0. Buscamos con algunos acondicionamientos físicos, sumado al alargue”, expresó. Y aunque luego admitió que “es difícil generar mucho fútbol contra un equipo con diez que se mete con el bloque muy bajo y bien armado”, enalteció que su equipo “generó mucho” y hasta soltó alguna sonrisa al recordar la definición: “A mi gusto, le dimos demasiada emoción a los penales”.
Si bien entendió que River debe seguir mejorando ya que “convivimos con el error”, el Chacho puso énfasis en lo que viene: “Seguimos en carrera y peleando el torneo. Hay que estar juntos con la gente. Ojalá el miércoles podamos hacer un gran partido”.