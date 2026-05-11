​Coudet, tras la clasificación de River: “Nos va a hacer mejores” y “hay que estar más juntos que nunca” 

“Es difícil hacer un análisis”, fueron las primeras palabras de un Eduardo Coudet casi que en shock. Y no es para menos. El momento en el que sentó en la conferencia probablemente haya sido el primero de tranquilidad en una noche realmente de locos. Y la reacción del entrenador de River al finalizar el partido ya dejaba indicios de las miles de emociones que pasaban por su cabeza: brazos en alza denotando el desahogo que incluyó un fuerte abrazo con Marcelo Barovero. Aunque también dio la primera muestra de su premisa: unidad. Momentos antes del “hay que estar todos juntos”, con el que encabezó sus frases, su momento de consuelo a Kendry Páez (quien falló su penal) casi como un padre ya era un mensaje fuerte.

El consuelo de Eduardo Coudet a Kendry Páez. El consuelo de Eduardo Coudet a Kendry Páez.

Qué dijo Coudet luego de la clasificación de River ante San Lorenzo

“Tengo muy claro esto, la exigencia nos va a hacer mejores. Es River, se los digo constantemente, pudimos salir de la manera que lo hicimos, después vamos a la mitad y saludamos a la gente”, continuó el Chacho, entendiendo momentos y hasta poniendo paños fríos a lo que fue un ambiente de a ratos tenso en el Monumental. Incluso, también, supo utilizar esa demanda que bajó desde todos los sectores del estadio de manera positiva: “Estamos donde estamos y nos gusta. A mí me gusta la exigencia y lo que quiere ver el hincha es lo que queremos todos. Lo más importante es que se fue contento. Pasó de la exigencia a la alegría”.

Algo más calmo, Coudet entró en el desarrollo del partido y dejó sus sensaciones: “El primer tiempo fue muy bueno, 11 contra 11 estabamos circulando bien y generando situaciones. Podríamos haber hecho un par de goles, aunque siempre hay cosas para corregir. En el único tiro al arco nos fuimos perdiendo 1-0. Buscamos con algunos acondicionamientos físicos, sumado al alargue”, expresó. Y aunque luego admitió que “es difícil generar mucho fútbol contra un equipo con diez que se mete con el bloque muy bajo y bien armado”, enalteció que su equipo “generó mucho” y hasta soltó alguna sonrisa al recordar la definición: “A mi gusto, le dimos demasiada emoción a los penales”.

River vs San Lorenzo Coudet

Foto Alejandro Pagni River vs San Lorenzo CoudetFoto Alejandro Pagni