​Coudet tras el 2-0 ante Racing: “Tres puntos en una cancha difilísima, pero hay que seguir creciendo” 

River sigue encendido en el torneo local desde la llegada de Eduardo Coudet. Quinto triunfo la hilo en el Apertura para llegar a los 26 puntos en la zona B, detrás de Independiente Rivadavia. Con goles de Facundo Colidio y Sebastián Driussi, derrotó 2-0 a Racing en Avellaneda. ¿Qué dijo el DT en conferencia?

Reconocimiento a la gente de Racing: “Muy agradecido con la gente de Racing, es un club que quiero mucho. Muchas veces soy un tipo sentimental. No me gusta opinar ni aparecer mediáticamente pero no puedo dejar de decir que soy un agradecido a su gente, los qiuero mucho”.

Análisis del partido: “En cuanto al partido, es difícil jugar acá al Cilindro. No arrancamos finos, nos generaron. Por momentos dominamos, por momentos ellos. Es un equipo muy físico, saltan las líneas y disputan, están acostumbrados a eso. Cuando le cae la pelota a Maravilla, arma un quilombo terrible, es un gran delantero, complica mucho, lo asisten bien de afuera. Enfrentamos a un rival con mucho empuje, que disputa esa segunda pelota. Y nosotros nos tenemos que acostumbrar, tenemos que mejorar en la disputa de esa segunda pelota, más allá de que no es la característica de los jugadores que tenemos, además de mejorar en la precisión del juego, que es lo que vamos a seguir trabajando. Nos llevamos tres puntos de una cancha dificilísima y ante un gran rival”.

*”Se ve un equipo corto, que después de la amplitud, nos hacemos cortos y somos solidarios ante la pérdida. Pero hay que seguir creciendo: corremos mucho y disputamos. Cuando mejoremos esas cositas, vamos a ser mejores y a correr menos. Pero fue un rival difícil, que lleva la idea de su entrenador, que me encanta, miro sus partidos. Podemos dar más, los técnicos siempre creemos que podemos dar más. Seguimos sumando de a tres y mirando arriba. Ganando es más fácil corregir”.

Santiago Beltrán y Franco Armani: “Franco ya se entrena en campo, me pone contento. En cuanto a Beltrán, en River es así: pocas intervenciones y determinantes. Después, le adjudican algunas que eran offside, no nos patean tanto, eso es bueno por la solidaridad y la entrega física del equipo. Hablar de un puesto en particular es injusto, yo resalto lo colectivo. Era un partido importantísimo por la jerarquía del rival y el desgaste del otro día”.

Facundo Colidio: “Terminó por banda cuando entró Juanfer, pero para mí es un segunda punta o un doble 9, el que más sale a jugar de los dos. Es una posición que utilizo mucho y que le cae a la perfección. Tiene conexión entre los volantes y el punta, es muy completo. No tenía dudas de que iba a tener una recuperación, por decirlo de alguna manera, que iba a resaltar en esa posición. Vienen convirtiendo los de arriba, que eso es importante.

*”Me da tranquilidad estar prácticamente clasificado a playoffs”.

Vs. Carabobo: “Hay muchos jugadores con un gran desgaste y tenemos que evaluar. Seguramente vamos a tener modificaciones. Entrenamos con todos de la misma manera, tratamos de jugar con todos igual, a lo mismo, así que seguramente algunos van a tener la posibilidad de iniciar y demostrar por qué están acá”.

Por mejorar: “Hay una realidad, creo que podemos tener un mejor funcionamiento y podemos jugar mejor por las características de jugadores que tenemos, pero eso lo va a dar el tiempo. Pero nos toca darles responsabilidades a jugadores jóvenes, que si juegan es porque son los que mejor están, pero es pesado esto. Están jugando partidos importantes. El tiempo les va a ir dando rodaje, se van a ir sintiendo cómodos. Hay que seguir trabajando”.