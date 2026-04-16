​Coudet, tras Carabobo y antes del superclásico: “Había que ganar, ahora tenemos una final” 

A River no le sobraron las monedas. Con lo justo, pero pasó la prueba con Carabobo. 1-0 para acomodarse en la Sudamericana y ya encarar el clásico contra Boca, el próximo domingo en el Monumental. A continuación, la conferencia de Eduardo Coudet.

Lo que pasó y lo que viene: “Era un partido que teníamos que ganar, en el cual hemos hecho muchas modificaciones. Es otro partido que viene cruzado en cuanto a las incidencias. Sigo pensando en que actuaron muchos que no venían iniciando y necesitamos que tengan ritmo. Podemos jugar mejor, pero necesitábamos ganar. Cuidamos a los que tenían más desgaste. Hicimos ocho cambios, es un montón. Lo teníamos que sacar. Lo más importante era el resultado, desde el funcionamiento pensaba que iba a ser complicado. El domingo tenemos una final”.

La rotación: “Siempre digo que es muy importante la competencia interna. Les damos las mismas herramientas a todos. Muchos han tenido la oportunidad, hay que seguir trabajando, seguir mejorando en los planos individuales y desde lo colectivo. Es difícil hacer un análisis con ocho cambios, no hubo tiempo para trabajar una estructura. Recién ayer definí el once. Tenemos que crecer en la competencia interna para mejorar”.

Video: ESPN.

Cómo están Vera y Quintero: “Fausto tuvo una pequeña molestia, pero me dijo el doctor que no era nada grave. Y Juanfer avisó en el entretiempo que tenía una molestia, pero podía seguir. Después, cuando probó, a los cinco minutos pidió el cambio”.

Rendimientos individuales: “Análisis individuales no voy a hacer, los hago puertas adentro”.

El clásico y las formas: “Siempre las formas importan acá, pero era un partido desvirtuado. Va Freitas de centrodelantero, Juanfer de segunda punta… Paramos un equipo desde los que estaban mejor físicamente y sin desgaste, se tenía que dar todo muy derecho para que las formas fuera las que pretendiéramos. Pero nos venimos viendo mejor de lo que nos vimos hoy. El cómo en River es importante, pero tenemos una final el domingo. Ojalá le podamos dar una alegría a la gente”.

El momento de Beltrán y cuándo podría volver Armani: “Sé de la trayectoria de Franco y lo que significa, cuando tenga la posibilidad de competir de igual a igual, evaluaré. Pero lleva pocas prácticas, es poco para hablar de un futuro. Santi lo viene haciendo extraordinario, no es algo que esté en mi cabeza. Sé que se habla bastante, es el juego. No hablo ni con mi señora de lo que voy a hacer: el equipo lo definí 20’ antes del entrenamiento de ayer. Hablar a futuro es difícil, en mi cabeza no está ninguna cosa a futuro, es el día a día”.

Cómo vive la previa del clásico: “¿Cómo estoy? Estupendo. Es una semana linda. Esto es River, sé y conozco dónde estoy, lo que significa. Tuve la suerte de jugar unos cuantos superclásicos, sé lo que es la semana previa y el partido en sí. Es una semana diferente, pero ahora podemos decir que van a ser los días de acá en adelante, necesitábamos ganar este partido antes. Le damos importancia a la Copa. Ahora vienen los días reales en los que te centrás. Un poquito de ansiedad, de todo”.

La situación de Galoppo: “Va trabajando, está bien desde lo físico, de la lesión”.

Performance del equipo: “En cuanto al rendimiento, sabía que podía ser complicado, pero sigo creyendo en que podemos dar mucho más”.

Más del Súper: “Son partidos importantes, que te marcan. Ahora, punto de inflexión… Les doy mérito a los jugadores, ganaron seis de siete, la cosa viene bastante bien. Es un partido especial, sabemos lo que significa para el hincha, vamos a llegar muy bien”.