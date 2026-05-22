​Coudet mueve piezas: las variantes que analiza River para la final 

El countdown de River ya empezó a correr: la final es, ahora, la máxima prioridad para el equipo de Eduardo Coudet. Y precisamente de cara a ese encuentro, el entrenador parece tener una formación en mente que sufrirá retoques específicos y obligados por las bajas.

Ahora bien: las decisiones que el Chacho tome de aquí al domingo marcarán el pulso del equipo que saldrá a jugar la final contra Belgrano en Córdoba. ¿Habrá un rebranding futbolístico? ¿Se sostendrá la base táctico-estratégica? Para ello hay que estudiar, caso por caso, los ajustes que el deté está obligado a hacer.

Sin Gonzalo Montiel, Fabricio Bustos aparece como la carta a jugar por la banda diestra del fondo. En tanto, Marcos Acuña reaparecería desde el arranque para relevar a Matías Viña, desgarrado y fuera de acción al menos con River en esta temporada. El problema está, sin embargo, más adelante.

Gonzalo Montiel en acción en el Camp. Prensa River. Gonzalo Montiel en acción en el Camp. Prensa River.

Las dos ausencias más sensibles estarán en el centro del campo y en el área: los esguinces de rodilla que sufrieron Aníbal Moreno y Sebastián Driussi privarán a Coudet del 50% de su columna vertebral táctica.

Coudet no tendrá al #6 -quien poco a poco va soltándose en su juego, sin llegar al cenit de rendimiento; intentará hacer el esfuerzo para jugar pero asoma difícil- ni al #9, goleador de su ciclo, un futbolista sin un reemplazo natural.

El llanto de Aníbal Moreno (Captura de TV). El llanto de Aníbal Moreno (Captura de TV).

Es ahí donde el Chacho está obligado a pensar estratégicamente la final ante Belgrano: aunque el relevo natural de Moreno es el juvenil Lucas Silva, quien a nivel rendimiento está por encima de los otros pivotes del plantel ( Giuliano Galoppo, Kevin Castaño), pararlo de arranque implicará un riesgo.

Por caso, no deja de ser un juvenil que rindió pero que a la vez lleva sólo cinco partidos en Primera que jamás superó los 45’ en cancha.

Mover a Fausto Vera a la posición de centrocampista es una variante. Sin embargo, esto implicaría un movimiento de una pieza que viene rindiendo: es el tercer hombre que genera espacios, un recuperador en zona de gestación y un futbolista vertical que siempre está en zona de gatillo. ¿Es prudente moverlo justo en este encuentro? Lo tendrá que decidir Chacho.

De ser así, además, Coudet tendrá que elegir cómo reconstruye la línea de 3 volantes que se mueven detrás de los puntas: si elige a un Juan Fernando Quintero que jugó los 90 minutos contra RB Bragantino y si le da minutos a Maxi Meza. Detrás, Kendry Páez e Ian Subiabre también podrían retroceder a esa posición (moviéndose Tomás Galván al centro). Eso sí: habría demasiado cambio de posiciones.

Además, sin Driussi, el que salta como alternativa primaria es Joaquín Freitas. El juvenil no es ariete natural como el Gordo, aunque ha cumplido ese rol en la Reserva. Y parece mejor adaptado a la labor de presionar a la última línea rival que Maxi Salas. Este último con bajo rendimiento jugando como referencia.

Sebastián Driussi al lesionarse ante Central (EFE). Sebastián Driussi al lesionarse ante Central (EFE).

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