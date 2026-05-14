​Coudet, con River en semifinales: “Hemos sacado muchos resultados” 

“Hay que seguir de esta forma, apuntarle al objetivo inmediato que es el próximo partido y no ver más allá”. Escueto y bastante conciso en sus respuestas, Eduardo Coudet se fue conforme con esta sólida actuación de su equipo, en el top junto a aquella contra Belgrano del 5 de abril en el Monumental. Sin embargo, no quiso ir tanto más allá: claro al medir sus palabras, evitó hablar de si River es candidato y aplicó la máxima de Mostaza Merlo de ir paso a paso.

“Hemos dejado buenas sensaciones, traíamos un desgaste físico importante. Me preparo, al igual que los jugadores, para el próximo partido. Tratamos de sacar resultados. Hemos sacado muchos resultados, la idea desde la exigencia que impone este club es ganar. Las formas importan. Hemos ganado muchos partidos teniendo pocos días de descanso, en el último tiempo hubo un solo día libre y el grupo sigue trabajando de la mejor manera”, explicó el Chacho luego de conseguir el pase a semis del Apertura con este 2-0 a Gimnasia.

En su alocución, el DT mencionó mucho el “desgaste” que trae su plantel: fueron 120’ más penales y estrés el domingo con San Lorenzo, el partido de este miércoles y la doble competencia que venía acumulando con la Sudamericana. “ Acuña me dijo que estaba contracturado, pero que terminaba el primer tiempo. Y dije ‘afuera’, que no tenía sentido. Y lo de Montiel, estaba sobrecargado, se sintió un poco duro. Colidio estaba cargado… Vamos a tratar de recuperarlos a todos, el cansancio es imposible que no exista por esta seguidilla, pero ganando uno se recupera más rápido”, dijo.

Video: TNT Sports.

Y tras aclarar que en las exclusiones de Kendry Páez e Ian Subiabre de la lista “no hubo misterios” y que “veo los rivales y lo que mejor se puede acomodar”, Coudet se deshizo en elogios como pocas veces con un jugador que viene utilizando en momentos clave: Juanfer Quintero. “Es imposible que a alguien no le guste cómo juega, vamos viendo en qué momentos del partido lo vamos a necesitar”, lo ponderó.

Y agregó: “Venía de un desgarro, el otro día jugó 80’. Corrió mucho, en esto de la fatiga y tener pocos días de recuperación… Si se hace largo el partido como el otro día y el ambiente se pone un poco adverso, ¿a quién ponés? A Quintero seguro. Entonces… Le agradezco mucho porque tiene una cabeza diferente, es muy inteligente, rápido. Para este partido, por el desgaste, no iba a llegar al 100% para iniciar y sostener”.

El análisis del partido: “Hemos dejado buenas sensaciones. En cada partido tratamos de vernos mejor, traíamos un desgaste físico importante, se hace difícil esto de jugar cada cuatro días. Hay que seguir trabajando en la recuperación de los jugadores”.

“Creo que salimos bien, salimos a intentar jugar, a ser protagonistas del partido. A veces los resultados cuestan más, pero en el último partido, el gol fue el 30° tiro de River. Siempre sostenemos la intención. La gente quiere ganar y nosotros también. Tratamos de tener buenas actuaciones como las de hoy y que la gente se vaya contenta”.

La ausencias de Ian Subiabre y Kendry Páez: “Lo que digo siempre. Trato de preparar cada partido y todos tiene la posibilidad, no busquemos misterio. Estos ejemplos, como el de Lencina, son de estar preparados para cuando te toque. Veo los rivales y lo que mejor se puede acomodar, los que mejor están para participar. No hubo ningún problema para aclarar”.

Sobre Rosario Central y la victoria con polémica ante Racing: “Hay que llegar de la mejor manera, pensar en el partido que podemos hacer, el rival es muy difícil. Tratar de seguir mejorando en lo futbolístico, esa es la única cosa que se nos pasa por la cabeza”.

La salida de Marcos Acuña en el primer tiempo y la ausencia de Gonzalo Montiel: “Marcos me dijo que estaba contracturado, pero que terminaba el primer tiempo. Y dije afuera, que no tenía sentido. Y lo de Cachete, estaba sobrecargado, se sintió un poco duro. Lo que quiero es dar un poco de información, pero no quiero ser terminante: ninguno tiene una molestia muscular importante. Lo de Montiel, también el otro día terminó los 120’, una locura lo que corrió, no se sintió cómodo en esta entrada en calor. Preferimos no correr riesgos innecesarios, es lo más lógico porque a los tres días hay que volver a jugar. Ninguno tendría nada importante”.

El ingreso de Santiago Lencina en lugar de Maximiliano Meza en el 11 titular y el desgaste físico: “Cansancio va a existir para todos. La intención con Lencina era armar un cuadrado con Fausto y Aníbal para tener superioridad por adentro, lo hemos hecho muy bien, para luego estirar con los laterales. Pregunté cómo estaban porque no me quedaban más ventanas, Colidio estaba cargado. Vamos a tratar de recuperarlos a todos, el cansancio es imposible que no exista por esta seguidilla, pero ganando uno se recupera más rápido”.

“Los entrenadores siempre creemos que podemos jugar mejor, trataremos de buscar mejores versiones siempre. Me gustaron muchas cosas, a pesar de lo que hablamos del cansancio, sostuvimos un ritmo alto, recuperamos alto… Los rivales son diferentes, cada partido hay que prepararlo diferente y ver quiénes son los que mejor están”.

Sobre Juanfer Quintero: “Juanfer venía de un desgarro, el otro día jugó 80’. Corrió mucho, en esto de la fatiga y tener pocos días de recuperación… Si se hace largo el partido como el otro día y el ambiente se pone un poco adverso, ¿a quién ponés? A Quintero seguro. Entonces… Le agradezco mucho porque tiene una cabeza diferente, es muy inteligente, rápido. Para este partido, por el desgaste, no iba a llegar al 100% para iniciar y sostener. Es imposible que a alguien no le guste cómo juega, vamos viendo en qué momentos del partido lo vamos a necesitar”.

Los errores defensivos de River: “No pasan mucho. Siempre hay para corregir, pero con la intención de jugar, de sacar limpia la pelota desde atrás. Vamos corrigiendo, trabajando, pero se hace difícil sumar tiempo de trabajo: apenas si podemos hacer un parado al trote en el segundo día. A veces tenemos cosas para corregir, incluso con el triunfo. Tenemos que tratar de seguir creciendo y mejorando. Pero otra vez nos fuimos con el arco en cero, que es importante”.