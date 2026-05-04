​Coudet, autocrítico ante la derrota: “Malísimo, fue el peor partido” 

Autocrítico, molesto, disconforme. Esa es la imagen que dejó Eduardo Coudet en la conferencia de prensa post derrota de River como local ante Atlético Tucumán. Una derrota que trajo como consecuencia el enojo de la gente, que despidió al equipo con silbidos.

“Malísima la actuación. Fue el peor partido. El equipo nunca logró transmitir buenas sensaciones hacia afuera. No hemos jugado bien, está claro. La intención es transmitir y generar de adentro hacia afuera y la verdad es que han generado mucho más de afuera hacia adentro que viceversa. Es la realidad. No es para quedar bien con la gente. No sé si se entiende adónde voy. En las sensaciones estamos muy en deuda con nuestra gente hoy. Es difícil explicar lo de hoy porque no me gustó lo que vi. Y a la gente tampoco, a nadie”, sentenció.

El Chacho se hizo cargo del momento futbolístico de su equipo. “El máximo responsable soy yo. No le puedo encontrar la soltura al equipo en el juego. Evidentemente nos supera la responsabilidad o algo. Es trabajar y tratar de que el equipo juegue bien al fútbol. Es la intención primordial y lo vengo resaltando constantemente más allá de los buenos resultados que habíamos obtenido. Las formas son importantes y uno las quiere conseguir pero todavía no lo he logrado”, admitió.

La búsqueda

Coudet tiene claro lo que pretende como entrenador de este club: “Quiero que juegue bien al fútbol, que sea un equipo que vaya de la mano con la historia de River. Que sea ofensivo. Son situaciones difíciles de explicar. El equipo podría estar más suelto en base a los resultados, soltándose a medida que vas ganando pero parece al revés, que nos cuesta más. Trataré de encontrarle la vuelta, de saber por qué no fluye el equipo desde la soltura. Antes de salir ya teníamos la tranquilidad desde los resultados, pero hay que trabajar. Yo soy el responsable y tengo que encontrarle la vuelta”.

Consultado sobre a qué debe encontrarle la vuelta, desarrolló: “Creo que no logré, porque soy el responsable, que hemos encontrado las piezas y cuando tuvimos que empezar a cambiar, nos costó. No pude generar esa competencia interna de tratar de tener a todos al mismo nivel, que no se resienta tanto cuando como hoy tenemos que hacer modificaciones porque es difícil con dos competencias. Teníamos jugadores con cuatro tarjetas que se limpian y la idea era que no participaran… Es trabajar y ver quiénes son los que mejor están. Hablamos muchas veces de la competencia interna, que es necesaria, que debemos tratar de estar lo más parejos posibles. Y no lo podemos lograr. Es la verdad”.

Los otros temas que tocó el Chacho

Sobre Kevin Castaño: “Todos son tenidos en cuenta, después es una competencia deportiva. Indudablemente siento que hay otro con mejor nivel, no hay ningún misterio. Si no diría claramente que no juega más conmigo. No hay casos así. Es una competencia deportiva interna y siento que desde el posicionamiento o la posición que lo podemos usar, hoy hay gente que está mejor. Pero no hay nada con él”.

¿Un acompañate para Moreno? “Si repasás el partido, ha sido Meza. Pero Maxi llevaba mucho sin jugar y seguramente iba a ser un cambio. Tuvo situaciones de gol. Sinceramente creo que el tema pasa por mejorar. A veces puedo discrepar. Hoy como vino en un momento hasta trataba de ver si el equipo se enganchaba con la gente, que empujaba, y ni con la gente empujando pudimos. Estamos en deuda con la gente”.

Sobre Juanfer: “Tenemos que trabajar y emparejar mucho más el grupo, termino metiendo algunos manotazos para intentar cosas. Juanfer no hizo ni una práctica de fútbol y si no lo pongo, ¿cómo puedo generar? Está, tomamos esos riesgos y necesitamos de todos y de la gente que tiene mayor experiencia. Necesitamos usarlos aun tomando riesgos. Pero bueno.. Seguiremos trabajando”.

Sobre jugar a lo que quiere o a lo que puede: “Se juega a lo que uno quiere o a lo que uno puede. Y estamos jugando más a lo que podemos que a lo que queremos. Entiendo en la parte deportiva de lo que transmitimos a veces no gusta. Tenemos que seguir trabajando”.

El acompañamiento del público y su gente de pedido de aliento: “River exige y la exigencia te hace mejorar. No es por quedar bien, pero la gente nos está acompañando mucho más de lo que nosotros por momentos transmitimos hacia afuera. Si vos mirás, hasta pedí disculpas a ver si nos empujaban. Soy un agradecido a la gente. Estamos en deuda. Sí vamos a ver si enganchamos en este tema que la gente empieza a cantar que se prende el Monumental y, la verdad, es como decir no estamos mostrando un fútbol a la altura. Ningún gesto. No sé si se tomó a mal ni mucho menos. Pero era ver si nos enganchábamos, pero no… Nunca nos pudimos enganchar a la dinámica de la gente. ¿Qué vamos a reclamarle? Imposible hacerlo. Uno desde ahí trata de que las señas se entiendan y a veces cada uno tiene que interpretar”.

¿Por qué puede pelear?: “Vamos a recuperar a toda la gente. Tenemos dificultades, sin dudas, pero cualquier equipo que pongamos tenemos argumentos para pelear. Mañana arranca Driussi, arranca Fausto Vera. Nos ha costado reemplazar a los dos. Sufrimos las dos bajas. Intentamos cambiando la forma. A los playoffs vamos a llegar bien, completos”.

El cruce de los octavos de final: “Tenemos argumentos porque es River y tiene que pelear. Tenemos que hacer un vuelco de 180° y es de lo que nos vamos a encargar. Tenemos un partido muy difícil. En la última conferencia dije que íbamos a necesitar mucho de la gente. Y la gente acompaña. Ahora tenemos que hacer el click, un cambio grande. Tenemos cuatro días para el partido pero fundamentalmente para el domingo, que es el partido decisivo a todo o nada”.

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