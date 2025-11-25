​Costas, tras la victoria de Racing: del “se ganó con el corazón y el alma” a una confesión 

24/11/2025 23:06hs.

Sacudía el brazo derecho, caminaba en círculo, su rostro estaba desencajado. “Llegó la banda de la Acadé, de nuevo yo te vengo a ver…”, cantaba Gustavo Costas como lo que es: un fanático de la Academia que disfrutaba del lado de adentro y se descargaba como quienes estaban en la tribuna. Racing le ganaba de manera agónica a River, pasaba a cuartos de final y el técnico deliraba de felicidad, con ese buzo que revoleaba sin soltarlo antes de meterse en el camino de regreso al vestuario.

“Primero, antes de empezar, gracias a los jugadores. Esto es todo de ellos. En las malas, en las buenas, cuando perdíamos o ganábamos. Podemos jugar bien o mal, tirar pelotazos o lo que quieran. Pero estos pibes se juegan la vida. Había pibes que no estaban para jugar. Se ganó con el corazón, con el alma”, arrancó el DT en la conferencia de prensa.

Uno de los que actuó sin estar al 100% fue Santiago Sosa, quien pidió estar con una máscara tras una operación de fractura en el hueso malar derecho. Y el DT le dedicó un fuerte elogio por una valentía acompañada de un altísimo rendimiento. “A Santi hay que hacerle diez estatuas. Duván (Vergara), Nardoni, Martirena tuvo un golpe con Fernández en una práctica y tiene el tobillo hinchadísimo. Dios los premio. Lo ganaron con el corazón, con el alma”.

La locura de Costas es la locura de un equipo que nunca claudica. Que no mordió el polvo aun después de que el rival se lo diera vuelta con el 2-1 parcial. Racing fue moldeado por su DT para las batallas, elaborado desde un corazón que empuja a todos. Que emociona. Nadie se guardan nada.

Ya es habitual que hasta los que no están bien físicamente se entregan con un compromiso a prueba de situaciones bravas, como lo fue la eliminación en la Libertadores o la propia despedida de la Copa Argentina contra este mismo rival.

Más halagos de Costas a sus jugadores

“Estos jugadores dejan todo dentro del campo de juego. El hincha de Racing se tiene que sentir orgulloso de estos jugadores. Vamos a ir a buscar el campeonato -reiteró el entrenador-, como dije el otro día, y como se los dije a ellos. Tienen un sentido de pertenencia que no todos los equipos tienen”.

Para muchos pudo ser un desquite después de que este mismo rival eliminara a Racing de la Copa Argentina. “No era una revancha, teníamos que ganar para poder pelear y ganar el campeonato. Teníamos que superar esto. Era un partido especial y en estos momentos en donde el plantel muestra lo que tiene”, agregó Costas.

Y recordó la herida en la copa internacional: “Nos dolió muchísimo quedar afuera de la Libertadores. Pero teníamos esta chance y el gol ante Newell’s nos hizo cambiar el chip para ir a buscar el campeonato”.

