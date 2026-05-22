​Costas, tras la eliminación de Racing: del “veremos” al “soy el culpable” 

La primera imagen post partido fue un indicio fuerte. Costas, solo, confuso, y hasta enojado, yéndose al vestuario como casi nunca se lo había visto. Sin saludar a nadie. Prácticamente devastado. La euforia con la que vivió los minutos finales, arengando a los suyos y con sus reclamos y ademanes característicos, se esfumó en apenas un segundo. Y esa sensación de duda que quedó tras la eliminación de Racing de la Sudamericana fue la misma que denotó el entrenador en relación a su continuidad: “Veremos, ahora en caliente no se pueden tomar decisiones”, inició.

En la misma línea, Costas trató de ponerle paños fríos a la situación: “En este momento hay que estar tranquilo y ver las cosas que se vienen para el semestre que se viene. Si hoy te digo algo, te miento. Hay que analizar más en frío, no sé cuándo va a ser”, agregó. Pero también fue autocrítico con el desempeño de su equipo en los primeros seis meses del año: “No llegamos a todo lo que teníamos predispuesto y nos habíamos puesto en la cabeza hacer. Fue un semestre muy malo y nos duele a todos porque veníamos de dos años bárbaros”, expresó.

Costas en el Cilindro mientras Martirena hace un lateral (Photo by Luis ROBAYO / AFP). Costas en el Cilindro mientras Martirena hace un lateral (Photo by Luis ROBAYO / AFP).

Además, retomando sobre la duda en relación a su futuro, Costas hizo el análisis pensando en un eventual mercado de pases: “Hay que hablar porque el club no sé si tiene plata para salir a traer lo que vos querés. No podemos decidir ahora cuando ni siquiera hablamos de la pretemporada. Uno tiene que ver qué es lo que el club está dispuesto a gastar, hoy el mercado está muy caro”, selló. Y esas palabras del DT denotan una especie de reclamo y descontento sobre las variantes con las que cuenta, cuestión por la cual también lanzó un fuerte mensaje que sonó a crítica: “En este semestre no hubo presupuesto y yo me quedé. Tuvimos que subir más chicos”.

Qué dijo Costas sobre el empate de Racing ante Caracas

Por otra parte, sobre el desarrollo del empate ante Caracas, el técnico analizó que “en el primer tiempo podíamos haber acelerado” y le sacó responsabilidad a los errores de Tagliamonte (en el segundo gol de los venezolanos) y Maravilla (por el gol que falló abajo del arco): “Es muy fácil para mí decir que ellos se equivocaron”, dijo. Y se tiró toda la culpa: “Si hay alguien que se equivocó fui yo. El culpable soy yo, nada más. No hay otro”.

Costas le sacó responsabilidad a Maravilla: “El culpable soy yo”

(Fotobaires). Costas le sacó responsabilidad a Maravilla: “El culpable soy yo”(Fotobaires).