​Costas tiene que resolver un rompecabezas para el clásico ante Independiente 

Luego de un fin de año coronado con la Copa Sudamericana y con la felicidad de haber repetido en la Recopa Sudamericana, Racing se topó con una realidad no esperada y que lo pone frente a una situación límite mucho antes de lo previsto: cuatro derrotas consecutivas en el Torneo Apertura y una seguidilla de lesiones se conjugaron para dejar al técnico Gustavo Costas frente a un panorama no tan cómodo como se podía suponer hace unas semanas, con el bonus track de un clásico en el horizonete ante un Independiente entonado como hace mucho tiempo no sucedía.

Con el objetivo de revertir su flojo momento en el ámbito local, Racing visitará el domingo a Independiente, que viene invicto en los últimos cinco partidos y se encuentra líder en su zona. Para complicar aún más la situación, Costas tiene a varias de sus figuras con incovenientes físico, hecho que las deja en duda para el clásico de Avellaneda. Y para colmo, es segura la ausencia del goleador Adrián “Maravilla” Martínez, que padece un edema óseo en el platillo tibial interno y será reservado para el estreno en la Copa Libertadores.

La enfermería de Racing tiene un listado grande, que encabeza el defensor Marco Di Césare, con una lesión muscular grado 2 en el aductor derecho que ya lo dejó afuera en los últimos encuentros, al igual que Agustín García Basso, con una lesión ósea en el peroné de la pierna derecha y Santiago Sosa, con un esguince de rodilla derecha. A ellos se sumó el lateral Gabriel Rojas, con una entorsis de tobillo izquierdo, el mediocampista Bruno Zuculini, con una operación de meniscos, y los delantero Luciano Vietto, lesión muscular grado 2 en semimembranoso izquierdo, todos ausentes en la derrota del sábado ante Huracán.

Sin certezas sobre sus posibilidades de estar ante Indepedientes, los que más chances tienen de jugar el domingo son Di Césare, Rojas, Vietto y Sosa, que ya integró el banco de suplentes ante el Globo, mientras que García Basso, Zuculini y Martínez ya están descartados.

En los próximos días llegaría la nueva incorporación de Racing, el paraguayo Richard Sánchez y, desde el cuerpo técnico, sueñan con tenerlo a disposición para que por lo menos vaya al banco de suplentes frente a Independiente, aunque tampoco hay que descartar que tenga una muy buena adaptación y ocupe el lugar de Agustín Almendra en el mediocampo.

En principio, y a la espera de la evolución de los lastimados, el rompecabezas de Costas se resolvería con Gabriel Arias; Marco Di Césare o Santiago Quirós, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gabriel Rojas, Agustín Almendra o Richard Sánchez, Juan Nardoni; Gastón Martirena; Matías Zaracho; Maximiliano Salas y Adrián “Rocky” Balboa.