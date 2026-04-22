​Costas recupera a un jugador que Racing extrañó mucho, pero seguirá con algunas bajas 

Gustavo Costas recuperará a Gabriel Rojas, pieza clave en un equipo que lo extrañó mucho. Después de horas convulsionadas tras el empate con muy floja labor ante Aldosivi, el regreso del lateral por la izquierda es una gran noticia para el técnico de cara al cruce de este viernes sobre Barracas Central, desde las 20.

El defensor superó un desgarro y reaparecerá de inicio en el Cilindro, luego de perderse los últimos cinco encuentros. Por la falta de un buen recambio en ese sector de la cancha, durante su ausencia Costas debió recurrir a Agustín García Basso e Ignacio Rodríguez, quienes no son laterales naturales. Por eso, el equipo extrañó mucho a la jerarquía de Gabi en el costado izquierdo.

Rojas reaparecerá después de un desgarro. REUTERS/Agustin Marcarian Rojas reaparecerá después de un desgarro. REUTERS/Agustin Marcarian

Pero a diferencia de Gabi, hay dos futbolistas que no llegarían al compromiso del viernes ante Barracas, en el Cilindro: Gastón Martirena e Ignacio Rodríguez. Por segunda práctica consecutiva, el uruguayo y Nacho ayer volvieron a entrenarse de manera diferenciada por sendas distensiones en el aductor derecho y en un isquiotibial de la pierna izquierda, respectivamente.

Martirena tiene una distensión en el aductor derecho. (AP Photo/Rodrigo Abd). Martirena tiene una distensión en el aductor derecho. (AP Photo/Rodrigo Abd).

Como sólo restan dos entrenamientos antes del duelo con el Guapo, todo indica que continuarán como bajas, algo que ocurrió en la reciente visita a Aldosivi.

Las bajas obligadas en Racing

Al problema físico de Rodríguez hay que sumare que García Basso está suspendido porque fue expulsado en Mar de Plata. A raíz de que otra vez se quedó sin recambio en el puesto, Costas volvería a citar a Galo Volpe, lateral zurdo de Reserva.

Ignacio Rodríguez se repone de unan distensión en un isquiotibial. Ignacio Rodríguez se repone de unan distensión en un isquiotibial.

Las vueltas atrás y adelante

En cuando a regresos, el DT contará nuevamente con Di Cesare y Santiago Solari. El defensor viene de cumplir una fecha de suspensión por haber acumulado cinco amarillas ante River, y el extremo ya trabaja con normalidad post sobrecarga muscular y conflicto que protagonizó. En cambio, seguirá ausente Rojo porque debe tres fechas de suspensión por la expulsión frente al Millonario.

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