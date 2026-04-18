​Costas, con tres bajas de último momento en Racing para visitar a Aldosivi 

Las necesidad apremia a Racing. Con el equipo hoy afuera de puestos de acceso a octavos de final, al técnico lo urge un triunfo sobre Aldosivi que le permita ingresar en puestos de clasificación a los octavos de final. Pero justo ahora, cuando el margen de error se achicó y no puede dar ventajas, Gustavo Costas sufrió tres bajas de último momento, sumadas a las tres que ya estaban confirmadas de cara al cruce de este domingo con el Tiburón, desde las 13.30 en el estadio José María Minella de Mar del Plata.

El club brindó un parte médico que dio a conocer los percances musculares de Gastón Martirena, Ignacio Rodríguez y Santiago Solari. Los dos primeros tuvieron sendas distensiones en el aductor derecho y en un isquiotibial de la pierna izquierda (respectivamente), a la vez que el extremo tiene una sobrecarga en el recto anterior de la pierna derecha.

Martirena tiene una distensión. (@racingclub) Martirena tiene una distensión. (@racingclub)

Según averiguó Olé, estos jugadores se averiaron en el ensayo del viernes. Debido a que este sábado por la mañana no respondieron bien, se decidió que no se suban al avión rumbo a Mar del Plata.

De este modo, estas ausencias se agregaron a las de Marcos Rojo, Marco Di Cesare y Gabriel Rojas. El ex Boca recibió cuatro partidos de sanción por la expulsión ante River y al ex Argentinos le dieron una fecha por acumulación de cinco amarillas. Mientras que Gabi se repone de un desgarro de ocho milímetros en el bíceps femoral de la pierna derecha.

Si bien los tres lesionados representan un contratiempo para Costas, la baja de Ignacio Rodríguez es la que más dolor de cabeza le provocó. Es que, así, se debilitó aún más el puesto de lateral izquierdo que ya venía con mal recambio para Rojas. Nacho venía de una labor correcta contra Botafogo y se perfilaba para seguir de arranque. Por su lesión, como sólo quedó García Basso de opción (otro que tampoco es un 3 natural), Costas debió citar de urgencia a Galo Volpe, lateral zurdo de la Reserva.

De los nuevos averiados, por lo pronto Martirena y Nacho son duda con vistas al partido del jueves frente a Barracas Central, en el Cilindro. Dependerá de cómo evolucionen en la semana. El Chino, por su parte, llegaría a ese compromiso.

Santiago Solari se repone de una sobrecarga muscularr. Foto Maxi Failla – FTP CLARIN IMG_7840.jpeg Z Santiago Solari se repone de una sobrecarga muscularr. Foto Maxi Failla – FTP CLARIN IMG_7840.jpeg Z

Con respecto a regresos, Costas tiene de nuevo a disposición a Matko Miljevic. El volante creativo viene de cumplir, ante Botafogo, la segunda de las dos fechas de suspensión que le aplicó la Conmebol por la roja directa que recibió cuando actuaba en el Globo, en el duelo contra Once Caldas de Colombia, por la revancha de los octavos de final de la Sudamericana 2025. No obstante, para Costas hoy Matko es suplente y no parece factible que le dé un lugar de arranque en Mar del Plata.

Racing no está holgado

Tras las derrotas al hilo en los dos clásicos, ante Independiente y River, la Academia hoy se ve al margen del territorio de Playoffs. Pero más allá de sus lesiones, llega a esta fecha con, a priori, algunos ingredientes que alientan optimismo: se enfrentará con el anteúltimo en todas las tablas y, además, habrá dos cruces entre rivales directos por la lucha que se sacaran puntos entre ellos y esta situación lo favorecerá. Serán Rosario Central-Sarmiento (desde las 21.30 de este domingo) y Tigre-Huracán (lunes, a las 21.45).

Aunque de poco le servirá a Racing lo que hagan el resto de los equipos si primero no gana su partido. ¿Con qué 11? Si bien hay dudas, es un hecho que reaparecerán de entrada García Basso y muy posiblemente también lo haga Adrián Fernández.

Nacho Rodríguez, otro con distensión muscular. (AP Photo/Rodrigo Abd) Nacho Rodríguez, otro con distensión muscular. (AP Photo/Rodrigo Abd)

La posible formación de Racing ante Aldosivi