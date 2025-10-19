​Corinthians, otra vez campeón de la Copa Libertadores femenina 

Corinthians de Brasil derrotó 5 a 3 por penales a Deportivo Cali de Colombia, tras haber igualado 0 a 0 en el tiempo regular y se adjudicó la Copa Libertadores Femenina. La final jugada en el estadio de Banfield ratificó el dominio del conjunto paulista, que se adjudicó en seis ocasiones el máximo título continental a nivel de clubes, las tres últimas de manera consecutiva. Con esta consagración, el Timao aseguró su participación en la edición 2026 y embolsó dos millones de dólares en premios.

El partido fue intenso y aunque el dominio fue de las brasileñas, las colombianas tuvieron más acercamientos peligrosos. Por eso no extrañó que las acciones terminaran empatadas 0-0 en los noventa minutos y se diera la definición desde los doce pasos. Gabi Zanotti, Vic Albuquerque, Thais Ferreira, Mariza y Johnson anotaron los remates que consagraron a Corinthians mientras que Paola García, Melanie Aponzá y Stefanie Perlaza convirtieron para Cali pero Kelly Ibargüen estrelló su remate en el travesaño y le dejó servido al título a Corinthians.

Esta fue la sexta final entre brasileñas y colombianas en diecisiete ediciones de la Libertadores femenina y la cuarta de las últimas seis, con un record ampliamente favorable a Brasil por 5 a 1. Ambos equipos venían de sobrevivir a los penales en sus respectivas semifinales. Las paulistas se impusieron 6-5 a su compatriotas de Ferroviária tras haber goleado en cuartos de final por 4-0 a Boca en cuartos de final. Por su parte, las colombianas, debutantes en una final copera, superaron 5-4 a Colo-Colo.