​Copa Sudamericana: tras perder en Brasil, cómo quedó Racing en su grupo y qué necesita para clasificar 

Otro mal resultado para Racing en 2026 y van… Este miércoles, la Academia cayó en Brasil ante Botafogo por 2 a 1 y se esfumaron sus posibilidades de terminar primero en la Copa Sudamericana. Ahora, el equipo dirigido por Gustavo Costas no depende de si mismo y solamente puede aspirar a jugar los playoffs con un tercero proveniente de la Copa Libertadores. Panorama complicado.

Con esta nueva derrota, Racing quedó con cuatro puntos y se mantiene en la tercera ubicación del Grupo E, afuera de todo. Por encima tiene a Caracas con ocho y a Botafogo con 10 unidades, mientras que por debajo está Independiente Petrolero, que todavía no pudo sumar.

Si bien tan solo lo separan seis puntos de la cima, la Academia no puede aspirar a terminar en el primer puesto por el criterio del desempate olímpico, ya que el Fogao le ganó ambos partidos.

Antes de la Sudamericana, Racing va por el Torneo Apertura

En la previa del duelo clave ante Caracas el jueves 21 de mayo, el equipo de Avellaneda está obligado a ganar, Racing enfrentará este domingo a Estudiantes en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi por los octavos de final del Torneo Apertura. En caso de lograr la clasificación, la Academia jugaría los cuartos de final entre el martes 12 y el jueves 14, mientas que las semis están programadas para el finde del 17 de mayo.

¿Y la final? El 24 de mayo. Por lo que, en caso de llegar, Racing afrontaría ese partido decisivo entre las fechas 5 y 6 de la Copa Sudamericana.

¿Qué necesita Racing para clasificar a la próxima ronda de la Copa Sudamericana?

Los de Avellaneda ya no dependen de sí mismos y deberán mirar de reojo todo lo que ocurra con Caracas. A día de hoy, los venezolanos, que visitarán a Racing en la próxima fecha, tienen ocho unidades. En principio, la Academia deberá ganarle en el Cilindro de Avellaneda el próximo 21 de mayo.

En caso de conseguir el triunfo, la Academia tiene dos de tres panoramas positivos de cara a la última fecha. En el caso de que Caracas empate con Botafogo, Racing estará obligado a vencer a Independiente Petrolero, mientras que si caen ante con el Fogao de local, a los dirigidos por Costas les bastará con empatar, ya que sacarán ventaja por el duelo entre sí. El único resultado que deja eliminado a Racing es un triunfo de los venezolanos ante los brasileños.

Los criterios de desempate de la Copa Sudamericana 2026

En caso de igualdad de puntos para cualquier puesto durante la fase de grupos, se utilizarán los siguientes criterios de desempate, en el siguiente orden:

1º criterio: Para definir la posición entre equipos que empaten, se considerarán exclusivamente los partidos disputados entre ellos durante la Fase de Grupos, aplicándose los siguientes parámetros, en orden de prelación, a favor del equipo que obtenga:

i. Mayor número de puntos obtenidos en los partidos de la Fase de Grupos entre los equipos en cuestión;

ii. mayor diferencia de goles en los partidos de la Fase de Grupos entre los equipos en cuestión. La diferencia de goles se obtiene restando de los goles marcados, los goles recibidos.

iii. Mayor cantidad de goles a favor en los partidos de la Fase de Grupos entre los equipos en cuestión.

2º criterio: Mayor diferencia de goles en la totalidad de los partidos de la Fase de Grupos que integran los equipos que empaten la posición

3º criterio: Mayor cantidad de goles a favor en la totalidad de los partidos de la Fase de Grupos que integran los equipos que empaten la posición

4º criterio: Menor número de tarjetas rojas

5º criterio: Menor número de tarjetas amarillas

6º criterio: Sorteo

NOTA: Una vez aplicado un criterio, no se regresará a los anteriores, independientemente de que nuevos empates se produzcan.

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