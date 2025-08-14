​Copa Sudamericana: Independiente se trajo una derrota de Chile 

Independiente perdió 1 a 0 este miércoles por la noche en su visita a la Universidad de Chile y deberá reaccionar la semana próxima en Avellaneda para seguir con vida en la Copa Sudamericana.

El encuentro fue parejo, con situaciones por ambos lados, pero el único tiro con puntería de la noche fue para los chilenos, claro está. A los 36 minutos, Facundo Zabala perdió una pelota poco recomendable en campo propio y originó el gol local. Fabián Hormazábal se armó una linda jugada de wing derecho, con desborde y pie a pie incluidos, y tocó con Lucas Assadi quien, en la puerta del área y apremiado por cuatro defensores de Independiente, sólo tuvo tiempo para pararla con la zurda y sacar un puntinazo de derecha, aparentemente débil pero con buena dirección para vencer a Rodrigo Rey.

La cosa pudo haber terminado mucho peor para el conjunto de Vaccari cuando, a los 73, el uruguayo Matías Abaldo recibió la segunda amarilla por llegar tarde a un cruce contra Nicolás Ramírez. Una infracción digna de delantero.

Con un jugador menos, el DT intentó renovar energías entre los suyos y mandó a Marcone y Tarzia a la cancha, entendiendo que la diferencia de apenas un gol no era tan mal negocio dadas las circunstancias.

De todos modos, el resultado profundiza el pésimo inicio de semestre del Rojo, que perdió cuatro de sus siete partidos entre todas las competencias, siendo su única alegría el 2-1 ante Gimnasia de Mendoza por Copa Argentina, tan lejano ya que Alvaro Angulo, el autor del gol agónico de aquel triunfo, hace rato que juega en el Pumas de México.

Este sábado visitará a Vélez por el Clausura, con la obligación de salir del último puesto de la Zona B, pero con el compromiso de guardar o no jugadores para la revancha ante los chilenos, el miércoles a las 21:30 en Avellaneda.