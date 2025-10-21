​Copa Sudamericana: Independiente del Valle recibe al Atlético Mineiro 

Independiente del Valle de Ecuador recibirá este martes desde las 21.30 (TV: ESPN y DSports) al Atlético Mineiro de Brasil en el estadio Banco Guayaquil, en el partido de ida por la semifinal de la Copa Sudamericana.

El equipo del entrenador español Javier Rabanal viene de ganarle 2-1 al Orense por la segunda fecha de la Serie A de Ecuador el pasado viernes. El Matagigantes está teniendo un espléndido andar en el torneo donde va primero con 70 puntos y sacándole 15 al escolta Liga Deportiva Universitaria de Quito, a falta de ocho jornadas para el final.

Para este partido ante los brasileños, el DT Rabanal volverá a poner su mejor equipo tras haber parado un mix ante Orense. El único de los titulares que no podrá estar presenteserá Mateo Carabajal, quien fue expulsado ante Once Caldas de Colombia en el partido de vuelta de los cuartos de final.

Por su parte, el equipo de Jorge Sampaoli viene de perder 1-0 con Corinthians por la fecha 29 del Brasileirao. A pesar de estar entre los cuatro mejores de la competencia continental, el conjunto de Belo Horizonte está a cinco puntos del descenso.

Para este encuentro en Ecuador, el ex seleccionador argentino repetirá cinco futbolistas del equipo que cayó ante el Corinthians: el arquero Everson, el defensor Vitor Hugo, el mediocampista ecuatoriano Alan Franco, el enganche Igor Gomes y el delantero Hulk.