​Copa Sudamericana: Huracán perdió en la ida contra Once Caldas 

La visita de Huracán a la altura de Manizales no resultó auspiciosa: cayó 1-0 este jueves ante Once Caldas en el Estadio Palogrande, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La revancha será en una semana en Parque Patricios.

En la previa, el Globo -aún con la espina tras haber perdido la final del Apertura ante Platense- llegó a esta instancia internacional luego de terminar invicto en el Grupo C durante la primera fase. Y pese a ser eliminados por Lanús en la Copa Argentina, los dirigidos por Frank Kudelka venían de acumular dos victorias consecutivas ante Boca y Tigre en el Clausura.

Por su lado, Once Caldas mostró sus credenciales al despachar a San Antonio Bulo Bulo (que hizo una buena Libertadores) por un marcador acumulado de 7-0 en los play-offs.

En el primer cuarto de juego, el capitán Galíndez salvó su arco en tres oportunidades (magistral atajada frente a Barrios en la primera) ante el quedo (y los errores) de la última línea quemera.

Mientras Huracán soportaba el asedio rival, el “Colo” Gil y Ojeda intentaban juego asociado, pero a los solitarios Tissera y Cabral no les llegaba el balón, por lo que el arquero Aguirre casi no tuvo trabajo. En los primeros 45 minutos, la visita apenas logró un tiro de esquina, sin consecuencia alguna.

De vuelta del vestuario, Ibáñez bajó de manera infantil a Barrios y Dayro Moreno cambió penal por gol. El Globo tuvo el empate con Pérez y en la réplica Galíndez (el responsable de que el resultado no se ampliara) desvió un remate desde fuera del área. Huracán la sacó barata, pero deberá mejorar mucho para pasar de fase y seguir con vida en el certamen.