​Copa Sudamericana: Godoy Cruz fue eliminado por Atlético Mineiro 

Atlético Mineiro superó 1-0 este jueves a Godoy Cruz en Mendoza y avanzó en la Copa Sudamericana, donde en cuartos de final se medirá con Bolívar.

De arranque, de un centro por izquierda de Meli el balón dio en el brazo de Vitor Hugo en el área y el árbitro chileno González primero marcó penal, pero luego lo revisó el VAR y no lo convalidó, en medio de airadas protestas tombinas.

Pese a la decepción por el penal no cobrado y de la mano del picante Andino, el equipo de Walter Ribonetto seguía siendo más agresivo. Así, el “Indio” Fernández probó desde afuera del área y casi complica al arquero Everson.

Por el lado de los dirigidos por Cuca, Scarpa, Roný, Hulk y el argentino Cuello no representaron mayor peligro en la ofensiva durante los primeros 45 minutos. En contrapartida, Auzmendi y Andino eran una amenaza permanente en el área contraria.

En el inicio del complemento, la primera llegada de Atlético Mineiro terminó con un golazo del lateral Natanael. Fue el principio del fin para los mendocinos, porque la visita empezó a tener el control y a jugar con la desesperación local, que tuvo chances con Pol Fernández y Quirós, pero no pudieron con Everson.

Sobre el final, el ingresado Walter Montoya fue expulsado y, con el resultado global 1-3, Godoy Cruz terminó ante su gente con el sueño copero. Al cierre, Lanús definía su llave con Central Córdoba en La Fortaleza.